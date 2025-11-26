Martín Vizcarra durante los alegatos finales de su defensa en la última audiencia de su juicio. Foto: GEC / Julio Reaño
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La hora cero para el expresidente. El Poder Judicial realizará este miércoles 26 de noviembre, desde las 9:00 a.m., la por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, proceso que lo acusa de recibir S/ 2.3 millones en sobornos cuando era gobernador regional de Moquegua entre 2011 y 2014.

La audiencia estará a cargo del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, presidido por la jueza Fernanda Ayasta e integrado por los magistrados Giovanni Félix y Andy Rodríguez, quienes definirán la situación legal del exjefe de Estado.

Pedido fiscal: 15 años de prisión

El , representado por el fiscal Germán Juárez Atoche, acusa a Vizcarra de cometer el delito de cohecho pasivo propio al presuntamente concertar pagos ilícitos con empresas del denominado Club de la Construcción.

La Fiscalía solicita 6 años de prisión por el proyecto Lomas de Ilo y 9 años por la obra de mejoramiento del Hospital de Moquegua, sumando 15 años de pena privativa de la libertad.

Además, la Procuraduría Ad Hoc ha requerido una reparación civil de S/ 4.6 millones, que sería asumida solidariamente en caso de .

Aunque la audiencia es virtual para las partes procesales, para escuchar el veredicto.

“Voy a venir y acataré la decisión que tome la jueza y los dos jueces. Obviamente estaré aquí presente”, declaró tras concluir los alegatos de clausura.

El exmandatario volvió a mostrarse confiado en su absolución, calificando la acusación fiscal como “vaga” y “gaseosa”.

“Hemos demostrado que no hay justificación alguna para una sentencia condenatoria... estoy seguro de que voy a ser absuelto por la contundencia de los argumentos”, señaló.

Cuestionamientos a colaboradores eficaces

Durante los alegatos finales, la defensa de , empresas que se acogieron a la colaboración eficaz. El expresidente acusó al Ministerio Público de otorgar beneficios desproporcionados a estos grupos empresariales.

“Les han perdonado 1,318 millones de deuda. Ni un día de cárcel para sus ejecutivos. Todo eso gracias a la bondad del fiscal Juárez Atoche”, criticó.

