La hora cero para el expresidente. El Poder Judicial realizará este miércoles 26 de noviembre, desde las 9:00 a.m., la lectura de sentencia contra el Martín Vizcarra por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, proceso que lo acusa de recibir S/ 2.3 millones en sobornos cuando era gobernador regional de Moquegua entre 2011 y 2014.

La audiencia estará a cargo del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, presidido por la jueza Fernanda Ayasta e integrado por los magistrados Giovanni Félix y Andy Rodríguez, quienes definirán la situación legal del exjefe de Estado.

Pedido fiscal: 15 años de prisión

El Ministerio Público, representado por el fiscal Germán Juárez Atoche, acusa a Vizcarra de cometer el delito de cohecho pasivo propio al presuntamente concertar pagos ilícitos con empresas del denominado Club de la Construcción.

La Fiscalía solicita 6 años de prisión por el proyecto Lomas de Ilo y 9 años por la obra de mejoramiento del Hospital de Moquegua, sumando 15 años de pena privativa de la libertad.

Además, la Procuraduría Ad Hoc ha requerido una reparación civil de S/ 4.6 millones, que sería asumida solidariamente en caso de fallo condenatorio.

Aunque la audiencia es virtual para las partes procesales, Vizcarra anunció que estará presencialmente en la sede judicial para escuchar el veredicto.

“Voy a venir y acataré la decisión que tome la jueza y los dos jueces. Obviamente estaré aquí presente”, declaró tras concluir los alegatos de clausura.

El exmandatario volvió a mostrarse confiado en su absolución, calificando la acusación fiscal como “vaga” y “gaseosa”.

“Hemos demostrado que no hay justificación alguna para una sentencia condenatoria... estoy seguro de que voy a ser absuelto por la contundencia de los argumentos”, señaló.

Cuestionamientos a colaboradores eficaces

Durante los alegatos finales, la defensa de Vizcarra cuestionó la credibilidad de los representantes de Obrainsa e ICCGSA, empresas que se acogieron a la colaboración eficaz. El expresidente acusó al Ministerio Público de otorgar beneficios desproporcionados a estos grupos empresariales.

“Les han perdonado 1,318 millones de deuda. Ni un día de cárcel para sus ejecutivos. Todo eso gracias a la bondad del fiscal Juárez Atoche”, criticó.