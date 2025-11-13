El último fin de semana, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) retiró la inscripción de Martín Vizcarra como precandidato a la Primera Vicepresidencia por Perú Primero, por lo que no podrá competir en las elecciones internas de su partido.

De esta manera, el expresidente, quien registra tres inhabilitaciones aprobadas por el Congreso de la República, quedó oficialmente fuera de las elecciones generales de abril del 2026 y de la plancha presidencial que lidera su hermano, Mario Vizcarra.

LEA TAMBIÉN: ONPE rechaza inscripción de Martín Vizcarra a la plancha de Perú Primero

Al respecto, Vizcarra anunció que se desempeñará como jefe nacional de campaña de Perú Primero. En diálogo con la prensa, precisó que no necesita estar habilitado para ejercer dicho rol interno en su agrupación.

“Voy a acompañar y estar con todos los candidatos, con el candidato presidencial, Mario Vizcarra, con el postulante al Senado, César Figueredo, con la candidata a diputados, Gianina Manrique”, indicó esta mañana a Canal N.

Sin embargo, recalcó que se encuentran a la espera de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) frente a la medida cautelar que presentó para poder postular en los comicios.

NO ME ASILARÉ EN NINGUNA EMBAJADA

El juicio oral contra Vizcarra por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua ingresó este jueves 13 de noviembre a su etapa final. Esta mañana, se iniciaron los alegatos de cierre del Ministerio Público y de la Procuraduría y el exmandatario hará lo propio el próximo jueves 20.

Ad portas de la lectura de sentencia, Vizcarra reafirmó su inocencia y descartó que vaya a pedir asilo en alguna embajada, tal como hicieron otros personajes políticos, como Betssy Chávez y Nadine Heredia.

“Estoy acá, como en todas las audiencias. La próxima semana estaré y les aseguro que también estaré presente en la lectura de sentencia. No hemos hecho ninguna gestión, no hay ninguna posibilidad de asilo en lo absoluto, pueden ver en cualquier embajada, con cualquier miembro diplomático de cualquier país vecino”, remarcó, tras precisar que no piensa fugarse del país.

LEA TAMBIÉN: Abogado de Martín Vizcarra confirma que acudirán a la CIDH