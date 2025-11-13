Martín Vizcarra anuncia que se desempeñará como jefe de campaña de Perú Primero. Foto: GEC / Violeta Ayasta.
Martín Vizcarra anuncia que se desempeñará como jefe de campaña de Perú Primero. Foto: GEC / Violeta Ayasta.
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El último fin de semana, la retiró la inscripción de como precandidato a la Primera Vicepresidencia por Perú Primero, por lo que no podrá competir en las elecciones internas de su partido.

De esta manera, el expresidente, quien registra tres inhabilitaciones aprobadas por el , quedó oficialmente fuera de las elecciones generales de abril del 2026 y de la plancha presidencial que lidera su hermano, .

LEA TAMBIÉN: ONPE rechaza inscripción de Martín Vizcarra a la plancha de Perú Primero

Al respecto, Vizcarra anunció que se desempeñará como jefe nacional de campaña de . En diálogo con la prensa, precisó que no necesita estar habilitado para ejercer dicho rol interno en su agrupación.

“Voy a acompañar y estar con todos los candidatos, con el candidato presidencial, Mario Vizcarra, con el postulante al Senado, César Figueredo, con la candidata a diputados, Gianina Manrique”, indicó esta mañana a Canal N.

Sin embargo, recalcó que se encuentran a la espera de la decisión de la frente a la medida cautelar que presentó para poder postular en los comicios.

LEA TAMBIÉN: Juicio de Martín Vizcarra continuará: Corte Suprema rechaza casación

NO ME ASILARÉ EN NINGUNA EMBAJADA

El juicio oral contra Vizcarra por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua ingresó este jueves 13 de noviembre a su etapa final. Esta mañana, se iniciaron los alegatos de cierre del Ministerio Público y de la Procuraduría y el exmandatario hará lo propio el próximo jueves 20.

Ad portas de la lectura de sentencia, Vizcarra reafirmó su inocencia y descartó que vaya a pedir asilo en alguna embajada, tal como hicieron otros personajes políticos, como y .

“Estoy acá, como en todas las audiencias. La próxima semana estaré y les aseguro que también estaré presente en la lectura de sentencia. No hemos hecho ninguna gestión, no hay ninguna posibilidad de asilo en lo absoluto, pueden ver en cualquier embajada, con cualquier miembro diplomático de cualquier país vecino”, remarcó, tras precisar que no piensa fugarse del país.

LEA TAMBIÉN: Abogado de Martín Vizcarra confirma que acudirán a la CIDH

TE PUEDE INTERESAR

Aprueban informe final que acusa a Martín Vizcarra y Pilar Mazzetti por el caso Vacunagate
Juicio de Martín Vizcarra continuará: Corte Suprema rechaza casación
Titular del JNE sobre Martín Vizcarra: candidaturas de personas inhabilitadas “no van a pasar”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.