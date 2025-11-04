Martín Vizcarra anunció que no participará en el bloque electoral de CADE Ejecutivos 2025. Foto: Perú Primero.
Martín Vizcarra anunció que no participará en el bloque electoral de CADE Ejecutivos 2025. Foto: Perú Primero.
El hermano del expresidente y precandidato presidencial de Perú Primero, , anunció que no participará en el bloque electoral de , que se inauguró hoy y se llevará a cabo hasta el próximo jueves.

En un oficio enviado a la presidenta del comité de CADE Ejecutivos 2025, , Vizcarra le informó que no podrá participar en dicho evento por temas médicos.

“Ayer y hoy he pasado por citas y exámenes médicos y finalmente me han programado el día de mañana una cirugía ocular, lo que requerirá unos días de descanso visual posterior”, indicó.

“En ese sentido, mi participación se ve imposibilitada por los motivos antes expuestos. Lamentamos los inconvenientes generados”, añadió el hermano del exmandatario.

Cabe precisar que Mario Vizcarra figura en los primeros lugares de las encuestas de intención de voto con miras a las elecciones generales de abril del 2026.

SOLO DOS PRECANDIDATOS PARTICIPARÁN EN EL BLOQUE ELECTORAL

Tras conocerse esta noticia, se confirmaría que solo dos precandidatos participarán en el bloque electoral del evento empresarial. Se trata de (Renovación Popular) y (Ahora Nación).

Precisamente, el último domingo el exalcalde de Lima no solo confirmó su asistencia a CADE Ejecutivos 2025, sino también aseguró que se está preparando y actualizando su plan de gobierno.

“El CADE es la conferencia anual de empresarios, me han invitado, yo no me corro, yo voy a ir. Pero estoy preparándome, estoy actualizando el plan de gobierno”, dijo durante un mitin en San Martín de Porres.

López Aliaga hizo alusión a las posturas adoptadas por (Fuerza Popular), (País para todos) y (APP), quienes en días previos anunciaron que no participarán en el bloque electoral de dicho evento, aduciendo diversos motivos.

