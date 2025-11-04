El hermano del expresidente Martín Vizcarra y precandidato presidencial de Perú Primero, Mario Vizcarra, anunció que no participará en el bloque electoral de CADE Ejecutivos 2025, que se inauguró hoy y se llevará a cabo hasta el próximo jueves.

En un oficio enviado a la presidenta del comité de CADE Ejecutivos 2025, María Isabel León, Vizcarra le informó que no podrá participar en dicho evento por temas médicos.

“Ayer y hoy he pasado por citas y exámenes médicos y finalmente me han programado el día de mañana una cirugía ocular, lo que requerirá unos días de descanso visual posterior”, indicó.

“En ese sentido, mi participación se ve imposibilitada por los motivos antes expuestos. Lamentamos los inconvenientes generados”, añadió el hermano del exmandatario.

Cabe precisar que Mario Vizcarra figura en los primeros lugares de las encuestas de intención de voto con miras a las elecciones generales de abril del 2026.

SOLO DOS PRECANDIDATOS PARTICIPARÁN EN EL BLOQUE ELECTORAL

Tras conocerse esta noticia, se confirmaría que solo dos precandidatos participarán en el bloque electoral del evento empresarial. Se trata de Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Alfonso López-Chau (Ahora Nación).

Precisamente, el último domingo el exalcalde de Lima no solo confirmó su asistencia a CADE Ejecutivos 2025, sino también aseguró que se está preparando y actualizando su plan de gobierno.

“El CADE es la conferencia anual de empresarios, me han invitado, yo no me corro, yo voy a ir. Pero estoy preparándome, estoy actualizando el plan de gobierno”, dijo durante un mitin en San Martín de Porres.

López Aliaga hizo alusión a las posturas adoptadas por Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Carlos Álvarez (País para todos) y César Acuña (APP), quienes en días previos anunciaron que no participarán en el bloque electoral de dicho evento, aduciendo diversos motivos.