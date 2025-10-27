Pese a que registra tres inhabilitaciones para ocupar cargos públicos, el expresidente Martín Vizcarra buscará participar en las elecciones generales de abril del 2026. Esta mañana se conoció que su partido, Perú Primero, lo inscribió como precandidato a la primera vicepresidencia de la República.

El tribunal electoral de dicha agrupación política admitió provisionalmente su inscripción como precandidato en la plancha presidencial que lidera su hermano, Mario Vizcarra.

Sin embargo, su participación queda supeditada a una eventual decisión internacional favorable que restituya sus derechos políticos dentro del cronograma electoral.

Precisamente, el exmandatario se encuentra a la espera de la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se pronuncie en torno a la medida cautelar que presentó para suspender su tres inhabilitaciones.

Perú Primero inscribió a los hermanos Vizcarra como precandidatos a la Presidencia de la República y primera vicepresidencia, respectivamente. En tanto, Judith Mendoza Díaz figura como postulante a la segunda vicepresidenta.

El tribunal electoral de dicha agrupación también aprobó una lista de suplentes para cargos de elección. En esa relación, el exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Jorge Meléndez Celis, figura como candidato presidencial suplente, mientras que Carlos Illanes y Grethel Callo son los candidatos suplentes a la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.

CONFIRMAN SU PRECANDIDATURA

El secretario general de Perú Primero, César Figueredo Muñoz, confirmó la precandidatura de Vizcarra y reiteró que se encuentran a la espera de la decisión que vaya a adoptar la Corte IDH.

“Estamos a la espera de una decisión de la Corte IDH. Para salvaguardar los efectos de esa decisión, hemos considerado (su precandidatura) porque podría quedar apto para postular (...) ahora mismo estamos en Piura, hemos estado en Áncash e Iquitos. Estamos viajando mucho y no tenemos ningún tipo de rechazo, más bien, muestras de afecto”, indicó en una entrevista con el diario El Comercio.

El dirigente político añadió que el expresidente sigue activo dentro de Perú Primero, pese a que no cuenta con una afiliación vigente.

“El expresidente trabaja para el partido. Es un asesor de la alta dirección. Además, es el referente del partido, que se construyó en torno a él. Seguimos a la espera de que salgan las disposiciones supranacionales”, sostuvo.