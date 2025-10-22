PJ admite apelaciones de Vizcarra que buscan archivar acusación por colusión simple. Foto: GEC / Antonio Melgarejo
simple relacionado con el Proyecto de Irrigación Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua.

El juez Víctor Alcocer Acosta concluyó que los recursos presentados por la defensa de Vizcarra cumplen los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal para ser admitidos.​

Por su parte, , presentadas a favor de Vizcarra, durante la etapa intermedia del proceso penal.

También pidió que y en la que la Fiscalía pidió diez años de prisión por colusión simple.

El juez Alcocer resolvió, a través de tres resoluciones emitidas el 3 de octubre, conceder los tres recursos de apelación y remitirlos a la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, que debe decidir si los admite y convocar a una audiencia virtual para evaluar los argumentos de las partes antes de emitir una decisión.

a cambio de sobornos valorizados en 2.3 millones de soles.​

Por estos presuntos hechos, enfrenta dos procesos distintos. Uno por el delito de cohecho pasivo propio, en el que la Fiscalía pide 15 años de prisión y que ya se encuentra en la etapa de juicio oral.

El otro es por presunta colusión simple, en el que se solicitó una condena de 10 años de prisión, proceso que todavía está en etapa de control de acusación.

La defensa de Vizcarra solicitó que se revoquen las resoluciones emitidas donde se rechazaron las excepciones de prescripción, improcedencia de acción y litispendencia. (Foto: Andina)
