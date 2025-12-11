El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) detectó 250 alertas de desinformación o noticias falsas sobre el proceso electoral, las cuales fueron difundidas en redes sociales.

Según la entidad, estas alertas se han detectado desde la convocatoria a las Elecciones Generales 2026, en marzo de este año.

Jeanmarco Vila Solano, especialista en Fact Checking del JNE, señaló que para detectar noticias falsas el organismo electoral ha implementado el uso de herramientas tecnológicas e Inteligencia Artificial (IA).

Además, reiteró que, en época electoral, las fuentes oficiales son el JNE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

“Sabemos que la mayor cantidad de publicaciones ahora se difunden por redes sociales (...) hemos identificado que el gran número de contenidos no solamente se basan en texto, sino también en audios y videos que necesitan ser monitoreados en canales de streaming”, declaró a la Agencia Andina.

Ante ello, el funcionario indicó que se ha relanzado el Comité de Fact Checking y se ha recurrido a una plataforma de monitoreo de escucha social, la cual utiliza inteligencia artificial para brindar resúmenes de entrevistas.

La entidad electoral estimó que el número de alertas de noticias falsas se incrementará tanto por el número de candidatos, que se ha triplicado respecto al proceso anterior, y también conforme se acerque el día de la elección.

LEA TAMBIÉN: ONPE responde al JNE y asegura legalidad de delegados de Acción Popular

Vila Solano indicó que se acentuará el monitoreo tecnológico, para lo cual se cuenta también con el apoyo de la cooperación internacional de diversas plataformas digitales.

“Tenemos un contacto directo con Facebook, Meta, TikTok, X y ellos nos ayudan a poder bloquear cuentas que no solamente desinforman, sino están cometiendo delitos, como la extorsión, la suplantación de identidad, entre otros”, puntualizó.