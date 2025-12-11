JNE detectó 250 alertas de desinformación en redes sociales. Foto: Pixabay
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

sobre el proceso electoral, las cuales fueron difundidas en redes sociales.

Según la entidad, estas alertas se han detectado desde la convocatoria a las Elecciones Generales 2026, en marzo de este año.

Jeanmarco Vila Solano, especialista en Fact Checking del JNE, señaló que para detectar noticias falsas el organismo electoral ha implementado el uso de herramientas tecnológicas e Inteligencia Artificial (IA).

Además,

“Sabemos que la mayor cantidad de publicaciones ahora se difunden por redes sociales (...) hemos identificado que el gran número de contenidos no solamente se basan en texto, sino también en audios y videos que necesitan ser monitoreados en canales de streaming”, declaró a la Agencia Andina.

Ante ello, , la cual utiliza inteligencia artificial para brindar resúmenes de entrevistas.

, que se ha triplicado respecto al proceso anterior, y también conforme se acerque el día de la elección.

Vila Solano indicó que se acentuará el monitoreo tecnológico, para lo cual se cuenta también con el apoyo de la cooperación internacional de diversas plataformas digitales.

“Tenemos un contacto directo con Facebook, Meta, TikTok, X y ellos nos ayudan a poder bloquear cuentas que no solamente desinforman, sino están cometiendo delitos, como la extorsión, la suplantación de identidad, entre otros”, puntualizó.

La entidad electoral estimó que el número de alertas de noticias falsas se incrementará tanto por el número de candidatos y conforme se acerque el día de la elección. (Foto: Andina)
