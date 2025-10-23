La Tercera Fiscalía Superior Penal Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo consiguió que se ratifique la sentencia de cadena perpetua impuesta a Osmán Morote, uno de los principales cabecillas de Sendero Luminoso, por su participación en el atentado terrorista ocurrido en la calle Tarata, en Miraflores, en 1992.

El fiscal superior Andrés Montoya Mendoza, a cargo del caso, logró que se declare improcedente la solicitud de excarcelación presentada por Morote, quien alegaba condiciones que afectaban su dignidad y salud en el penal de Ancón I, además de invocar la Ley N° 32181, que permite solicitar la liberación a internos mayores de 80 años.

Durante la audiencia pública, el fiscal adjunto superior Pedro Orihuela Santana sustentó que el sentenciado no acreditó una situación de vulnerabilidad física o mental extrema e irreversible, requisito indispensable para acceder a dicho beneficio.

Este criterio fue aprobado por el Poder Judicial y de este modo se consiguió la firmeza de la sentencia de cadena perpetua por terrorismo agravado en su contra .

La decisión también tomó en cuenta criterios vinculados con la seguridad ciudadana y el derecho de las víctimas a obtener justicia.

Con esta resolución, el Subsistema Especializado en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo refuerza su compromiso institucional de proteger los derechos de las víctimas, así como velar por el respeto al orden democrático y la seguridad nacional.