El Poder Judicial confirmó la cadena perpetua de Osmán Morote, exdirigente de Sendero Luminoso, por el atentado de la calle Tarata en 1992. Foto: Ministerio Público.
La Tercera Fiscalía Superior Penal Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo consiguió que se ratifique la sentencia de cadena perpetua impuesta a , por su participación en el atentado terrorista ocurrido en la calle Tarata, en Miraflores, en 1992.

El fiscal superior Andrés Montoya Mendoza, a cargo del caso, logró que se declare improcedente la , quien alegaba condiciones que afectaban su dignidad y salud en el penal de Ancón I, además de invocar la Ley N° 32181, que permite solicitar la liberación a internos mayores de 80 años.

Durante la audiencia pública, el fiscal adjunto superior Pedro Orihuela Santana sustentó que el sentenciado no acreditó una situación de vulnerabilidad física o mental extrema e irreversible, requisito indispensable para acceder a dicho beneficio.

Este criterio fue aprobado por el y de este modo se consiguió la firmeza de la sentencia de cadena perpetua por terrorismo agravado en su contra.

La decisión también tomó en cuenta criterios vinculados con la seguridad ciudadana y el derecho de las víctimas a obtener justicia.

Con esta resolución, el Subsistema Especializado en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo refuerza su compromiso institucional de proteger los derechos de las víctimas, así como velar por el respeto al orden democrático y la seguridad nacional.

Fiscalía consiguió que se ratifique la sentencia de cadena perpetua contra Osmán Morote, exdirigente de Sendero Luminoso. Foto: Ministerio Público.
