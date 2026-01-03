El Poder Judicial reiteró que ha restituido la atención presencial de las juezas y jueces del país a los abogados y abogadas que lo requieran en defensa de los intereses de sus patrocinados, sin perjuicio de utilizar el aplicativo “El juez te escucha”.

Como se recuerda, en marzo del 2025, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), a través de la Resolución Corrida n.° 000213-2025-CE-PJ dispuso la restitución del derecho de las partes procesales a ser escuchados por las y los magistrados.

En esa línea, por ejemplo, el presidente de la Corte de Cañete, Francisco Ruiz Cochachín, expidió el Oficio n.° 0229-2025-PR-CSJCÑ-PJ que establece dos horarios para escuchar a los defensores legales y litigantes.

Por la mañana, de lunes a viernes, la atención presencial es de una hora, de 8:15 a. m. a 9:15 a. m., y por la tarde, de 16:15 p. m. a 16:45 p. m., respectivamente.

Asimismo, la Corte Superior de Ucayali mediante Oficio Circular n.° 000030-2025-P-CSJUC-PJ solicitó a los despachos jurisdiccionales la remisión con carácter urgente, sus horarios de atención presencial.

Los horarios de atención en esta corte están publicados en el Portal del Estado (gob.pe), así como en la página de su Facebook, a fin de garantizar la transparencia y accesibilidad para las y los profesionales del Derecho y la ciudadanía.

En esta jurisdicción, cada órgano jurisdiccional estableció el propio, sea en horas de la mañana o en turno de la tarde, incluso desde antes del inicio de la jornada laboral (7:45 a. m.).

En la Corte de Sullana, las y los magistrados de todas las sedes de esta provincia, así como las de Talara y Ayabaca atienden por la mañana de 8:15 a. m. a 9:15 a. m., y por la tarde de 4:15 p. m. a 4:45 p. m.

ATENCIÓN MIXTA

De igual modo, en la Corte Superior de Piura han optado por una atención mixta –presencial y virtual– tanto en turnos de mañana como de la tarde, con horarios flexibles que conjugan disponibilidad de tiempo de los operadores judiciales, así como de las partes procesales.

En la Corte de Amazonas no hay un horario fijo para la atención presencial a los defensores legales y litigantes en sus diez sedes, sino que se programan en horas que no interfieran en la labor jurisdiccional de las juezas y jueces.

De acuerdo con un reporte de esta corte, el número de atenciones en lo que va del año suman 115, siendo el Juzgado Civil Transitorio de Pichanaki, el que más atendió (22); luego el Juzgado Especializado Civil de La Merced con 18; y el Juzgado de Paz Letrado de Mazamari con 15.

Cada corte superior está obligada a programar y publicar los horarios de atención respectiva sobre la atención presencial para abogadas y abogados. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

SUSTENTO CONSTITUCIONAL

Cabe indicar que esta disposición de atención a las y los abogados y litigantes está sustentada en el reconocimiento constitucional de los principios y derechos de la función jurisdiccional, el debido proceso y la tutela jurisdiccional, contemplado en el artículo 139, inciso 3, de la Constitución política.

También en el artículo 289, inciso 7, del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que señala que las y los abogados patrocinantes tienen derecho a ser atendidos personalmente por los jueces y juezas cuando así lo requieran, como expresión del derecho que les asiste a las partes procesales ser escuchados en cualquier etapa del proceso.

Finalmente, en consonancia con la resolución antes citada, cada corte superior está obligada a programar y publicar los horarios de atención respectiva sobre la atención presencial para abogadas y abogados.