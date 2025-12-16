El Poder Judicial autorizó al exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, a ausentarse temporalmente del lugar donde reside en Brasil para viajar junto a su esposa a Melbourne, Australia. El permiso rige del 15 de diciembre de este año hasta el 13 de enero de 2026 .

Según RPP, mediante una resolución emitida el pasado 5 de diciembre, el juez Leodan Cristóbal Ayala declaró fundado el pedido presentado por la defensa legal del empresario brasileño en el marco del proceso que afronta por el caso Gasoducto Sur Peruano.

En su decisión, el magistrado consideró que la solicitud cumple con los requisitos establecidos en el numeral 2 del artículo 288 del Código Procesal Penal, además de ponderar el principio de presunción de inocencia que ampara al investigado.

El juez también destacó la conducta procesal de Barata, señalando que ha venido vinculándose de manera responsable al proceso judicial en libertad, mediante comparecencias virtuales, desde que se le impuso la medida de comparecencia con restricciones.

El Poder Judicial permitió que Jorge Barata viaje a Melbourne por más de un mes, en el marco del proceso que afronta por el caso Gasoducto Sur Peruano. Foto: Andrés Valle/ Andina.

Como parte de las condiciones fijadas, Barata deberá informar por escrito el detalle de sus actividades durante su estadía en Melbourne, compartir su ubicación en tiempo real mediante geolocalización, acudir al Consulado Honorario del Perú en dicha ciudad y remitir una fotografía junto a su esposa en el frontis de la sede consular .

Cabe recordar que el juez Leodan Cristóbal Ayala es el mismo magistrado que, en agosto de este año, autorizó a Jorge Barata a viajar a Mongolia y Turquía, una decisión que fue cuestionada por el Equipo Especial Lava Jato.