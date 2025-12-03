La Dirección contra la Corrupción de la PNP detuvo este martes por la noche, al fiscal Henry Almenabar Almonte mientras recibía presuntamente una coima de 3 mil dólares en un baño de un centro comercial en el distrito de Miraflores.

De acuerdo con información policial, el fiscal habría exigido un total de 20 mil dólares para favorecer a un investigado. Por ello, se montó un operativo en coordinación con la presunta víctima, quien pactó con el representante del Ministerio Público la entrega de una parte del dinero.

El fiscal adjunto de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores–Surquillo–San Borja, fue arrestado mientras aceptaba los 3 mil dólares que habría solicitado.

Según explicó el general Luis Lira, jefe de la Dirección contra la Corrupción de la PNP, el fiscal presionaba a un ciudadano para que le entregara el dinero bajo la amenaza de mantener activa la investigación en su contra.

“El dinero (que recibió) ha sido fotocopiado previamente y es lo que se le ha encontrado”, declaró Lira a RPP.

Asimismo, el general de la PNP precisó que, en lo que va del año, ya son siete los fiscales detenidos en el país por presuntos distintos delitos.

Henry Amenábar participó, en abril del 2019, en el operativo para detener al expresidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011). En este, el exmandatario se quitó la vida.

Por ello, fue investigado por la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima, junto al fiscal José Domingo Pérez, por supuestas irregularidades en diligencia de detención preliminar del exmandatario.

También fue el encargado de entregar en mesa de partes los documentos que dan cuenta del acuerdo de colaboración eficaz suscrito con la empresa brasileña Odebrecht.