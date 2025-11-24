La expresidenta Dina Boluarte presentó un recurso de amparo ante el Poder Judicial con la finalidad que se declare nulo su proceso de vacancia por incapacidad moral permanente realizado por el Congreso de la República el pasado 10 de octubre.

En el documento, presentado el pasado viernes 21, se exige que se anule la resolución del Parlamento que declara su “incapacidad moral permanente”, así como se pide que se cese los efectos de la calificación de “incapaz”, “moral” y “permanente”.

De acuerdo con la defensa de la exmandataria, se habría violado el debido proceso, así como el derecho a la defensa y al honor y buena reputación.

“En consecuencia, al haberse vulnerado el derecho al debido proceso en sede parlamentaria, derecho a la defensa y el derecho al honor y buena reputación de la demandante, conforme a los efectos reparadores del proceso de amparo, solicitamos que se retrotraiga todo el procedimiento de vacancia”, se lee en el texto.

En diálogo con RPP, el abogado de Boluarte, Joseph Campos, recordó que el Parlamento citó a su clienta con poco margen de tiempo para armar su defensa, por lo que consideró que no se respetó lo establecido en la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

“Se quería hacer en 56 minutos y un debate de madrugada (...) lo que merecía un debate para quitarle al presidente, a un elegido, era necesariamente un día, con tiempo que la población lo vea y no de madrugada. Como el consejo (que le hice a Boluarte) fue que no vayas, porque evidentemente era indefensión material, no fue”, indicó esta tarde.

Explicó que el objetivo del amparo presentado es que no se repita una “vacancia exprés” en las próximas gestiones presidenciales. Además, se busca que la figura de incapacidad moral permanente sea retirada del proceso.

“Si yo cometo un delito al final del plazo que le dieron a mi sanción, yo estoy rehabilitado, pero la vacancia por incapacidad moral es permanente hasta que me muera. Pero como no le permitieron la defensa, lo que estamos pidiendo esencialmente es que se le quite la calificación de incapaz moral permanente, porque eso es lo que corresponde”, sostuvo.

LE LLAMAN LA ATENCIÓN DURANTE AUDIENCIA JUDICIAL

Esta mañana, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema evaluó el pedido de impedimento de salida del país por 18 meses que pesa contra Boluarte en el marco del caso ‘Cirugías’.

Durante la audiencia virtual, el juez supremo Manuel Luján le llamó la atención a la exmandataria al considerar que no prestaba atención a la pantalla.

“No soy jueza, soy presidente de sala. No soy señora, soy señor. Por lo visto no me está viendo. Deben conectarse. Cuando se conecten tienen que estar viendo”, señaló el magistrado, quien recogió los argumentos de las partes procesales para, posteriormente, dejar la causa al voto.