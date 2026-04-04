Indecopi fija criterio sobre el uso de “artesanal”: qué deben acreditar las empresas | Foto: Pexels
Indecopi fija criterio sobre el uso de “artesanal”: qué deben acreditar las empresas | Foto: Pexels
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Gerardo Rosales Diaz
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El uso de términos como “artesanal”, “natural” o “tradicional” se ha convertido en una estrategia frecuente en la publicidad de alimentos, en un mercado donde los consumidores valoran cada vez más la calidad, el origen y la forma de producción.

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