La Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi, en Piura, multó por S/ 16,000 a Cineplanet (Cineplex S. A.) por no permitir a un usuario ingresar con dos hamburguesas a sus salas de cine.

Cineplanet no respetó los principios de razonabilidad y proporcionalidad, ya que restringió el acceso al denunciante (Anibal Monzón) pese a que este compró dos hamburguesas personales que calificaban como productos similares a los panes con hot dog que oferta Cineplex por llevar los mismos materiales, según la resolución de Indecopi.

El Indecopi falló a favor del denunciante porque “un producto no es semejante a otro solo por la marca; pues, hay características de semejanza como la materia prima, los acompañamientos, presentación, tamaño, las condiciones de consumo“, señaló un análisis de Invictta Asesores Legales.

Cineplanet actuó de forma restrictiva y arbitraria al impedir el ingreso de hamburguesas, lo que marca ahora un precedente en favor de usuarios, según Invictta Asesores Legales. Foto: GEC

De esa manera, Cineplanet actuó restrictivamente perjudicando no solo a Monzón, sino también a otros clientes que se vieron impedidos de ingresar con productos similares a las salas de cine, añadió.

“El presente criterio abrirá un precedente para que Cineplanet no solo permita el ingreso de productos de similar marca y tamaño a los que expende en sus locales, sino que deberá aplicar similitudes como la materia prima, acompañamientos, presentación, tamaño y condiciones de consumo”, detalló Invictta.

La medida contra Cineplanet se impartió en primera instancia, aún pueden apelar ante Indecopi.

" Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38º del Decreto Legislativo Nº 807, el único recurso impugnativo que puede interponerse contra lo dispuesto por este colegiado es el de apelación (...) Dicho recurso deberá ser presentado ante la Comisión en un plazo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación, luego de lo cual la resolución quedará consentida", señala la RESOLUCIÓN Nº 688-2025/INDECOPI-PIU