El Gobierno de Estados Unidos elevó el tono frente a las recientes multas impuestas por la Unión Europea (UE) a grandes empresas tecnológicas estadounidenses y advirtió que podría adoptar medidas de represalia. Así lo señaló el representante de Comercio de EE.UU., Jamieson Greer, quien cuestionó el carácter de las sanciones y mencionó a la multinacional española Amadeus entre las compañías europeas que, según dijo, han operado libremente en el mercado norteamericano.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Greer afirmó que si la UE y sus Estados miembros continúan “restringiendo, limitando y obstaculizando” la competitividad de los proveedores de servicios estadounidenses mediante lo que calificó como medidas discriminatorias, Washington recurrirá a todas las herramientas a su alcance para contrarrestarlas.

La advertencia se produce tras la multa de 120 millones de euros impuesta el pasado 5 de diciembre por la Comisión Europea a la red social X , al considerar que su sistema de pago para obtener el distintivo azul vulnera los estándares de transparencia establecidos en la Ley de Servicios Digitales. La sanción fue duramente criticada por la administración Trump.

Previamente, en mayo, la UE también impuso multas por 500 millones de euros a Apple y por 200 millones a Meta por infracciones a la Ley de Mercados Digitales, decisiones que generaron una reacción contundente por parte de Washington.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, respalda una postura firme frente a la Unión Europea y no descarta represalias ante las sanciones aplicadas a tecnológicas estadounidenses. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP.

Greer sostuvo que la UE ha persistido en demandar, multar o regular en contra de proveedores de servicios estadounidenses, pese a que —según afirmó— estos ofrecen servicios gratuitos a millones de ciudadanos europeos, soluciones empresariales confiables y aportan de manera significativa al empleo y a la inversión directa en el continente.

“EE.UU. ha expresado su preocupación a la UE durante años sobre estos asuntos sin obtener una respuesta significativa ni un reconocimiento básico de sus inquietudes”, añadió el representante de Comercio, que pasa entonces a enumerar empresas europeas que “han podido operar libremente en EE.UU. durante décadas, beneficiándose del acceso a nuestro mercado y a nuestros consumidores en igualdad de condiciones”.

Además de Amadeus, Greer mencionó a compañías como Accenture, Capgemini, DHL, Mistral, Publicis, SAP, Siemens y Spotify. Finalmente, advirtió que la legislación estadounidense contempla la imposición de aranceles u otras restricciones a servicios extranjeros y adelantó que el Gobierno Trump podría adoptar una postura similar frente a otros países que sigan una estrategia comparable a la de la Unión Europea.

Con información de EFE.