Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El , llamó este martes a los trabajadores de la industria petrolera y gasífera a organizar una “gran protesta mundial” contra el , en defensa de lo que consideró la “libertad de comercio de Venezuela y del mundo entero”.

Durante un congreso constituyente transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, el mandatario exhortó a que la movilización no se limite a una jornada puntual, sino que tenga carácter permanente.

El pedido surge luego de que .

Maduro instó a la “clase obrera petrolera” a defender el derecho de Venezuela a comercializar su petróleo en “todos los escenarios internacionales” y a coordinar con armadores y operadores portuarios de distintos países para articular la protesta. Según el gobernante, Washington busca “imponer nuevamente una patente de corso” a escala global.

“La defensa de la libertad de comercio y la paz del Caribe y de Venezuela es la defensa de la libertad de comercio y la paz del mundo entero”, afirmó el jefe de Estado, al reiterar sus críticas a las acciones de Estados Unidos en la región.

Las declaraciones se producen en un contexto de mayor tensión bilateral, marcado por el despliegue aeronaval estadounidense en el Caribe. Mientras el , el Gobierno venezolano las interpreta como una presión directa para desestabilizar a la administración de Maduro.

En ese marco, el pasado miércoles, autoridades estadounidenses interceptaron el buque petrolero Skipper, que navegaba con bandera falsa frente a las costas venezolanas, en una operación conjunta del Departamento de Defensa y la Guardia Costera. La embarcación fue incautada por orden de un juez de Estados Unidos debido a presuntos vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sujeto a sanciones de Washington.

De acuerdo con el Gobierno venezolano, el buque transportaba 1,9 millones de barriles de crudo pertenecientes a la estatal PDVSA, aunque no se precisó el país de destino. La Casa Blanca señaló que el Skipper se encuentra bajo un “proceso de decomiso” y será trasladado a un puerto estadounidense para concretar la incautación de su carga.

Con información de EFE.

