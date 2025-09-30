Si el gobierno cerrara después del 30 de septiembre, la primera publicación importante que se vería afectada sería el informe de empleo de la Oficina de Estadísticas Laborales, previsto para el 3 de octubre.
Si el gobierno cerrara después del 30 de septiembre, la primera publicación importante que se vería afectada sería el informe de empleo de la Oficina de Estadísticas Laborales, previsto para el 3 de octubre.
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Los legisladores se precipitan hacia un cierre del gobierno federal que podría privar a los responsables políticos, líderes empresariales e inversores de datos críticos que necesitan para evaluar el estado de la economía estadounidense.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.