El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo no “necesitar” del derecho internacional y que solo su “propia moralidad” limita su poder como líder de la nación norteamericana, en una entrevista con The New York Times publicada recientemente.

“Sí, hay una cosa. Mi propia moralidad. Mi propia mente. Es la única cosa que me puede parar (...). No necesito el derecho internacional. No busco hacer daño a la gente”, dijo el mandatario.

Sin embargo, Trump respondió que si cree que su Gobierno debe cumplir el derecho internacional en la escena global.

“Sí, lo creo. Pero depende de cuál sea tu definición de derecho internacional”, añadió.

La entrevista, realizada en el Despacho Oval y la cual duró dos horas, abordó diversos temas y ha sido repartida por temas para su publicación en ese medio.

Entre otras cosas, el presidente no especificó si da más prioridad a hacerse con Groenlandia o preservar la OTAN, pero lo considera una “elección” y dejó entrever que la alianza no tiene fuerza sin Estados Unidos.

En ese sentido, defendió que la “propiedad es muy importante”, en referencia al territorio danés, y argumentó que poseerlo es lo que cree “psicológicamente necesario para el éxito”.

“Creo que la propiedad te da algo sin lo que no puedes vivir, estás hablando sobre un alquiler o un tratado. La propiedad te da cosas y elementos que no puedes obtener solo por firmar un documento”, explicó.

También se abordó el tema de la inmigración, reafirmando sus pretensiones de retirar la ciudadanía a ciertos inmigrantes naturalizados, específicamente a los somalíes.

“Creo que mucha gente que viene de Somalia odia nuestro país”, indicó.

Por otro lado, declaró su descontento con una redada migratoria en una planta de fabricación de Hyundai en septiembre, pero evitó expresar desacuerdo con Stephen Miller, el jefe de gabinete de la Casa Blanca y responsable de la política interna.

Elaborado con información de EFE.