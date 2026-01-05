La fuerza del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) creció un 120 % tras la contratación de 12 mil agentes, por encima de la meta de 10 mil de la Administración del presidente Donald Trump, anunció el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Con ello, el ICE tendrá un total de 22 mil agentes migratorios, más del doble de los 10 mil anteriores, tras la campaña de reclutamiento masivo que atrajo 220 mil solicitudes, según el DHS.

Las contrataciones ocurren tras los fondos de la ley que el presidente Trump firmó el año pasado y que, según especialistas, convertirá al ICE en la mayor agencia de seguridad de Estados Unidos, con un presupuesto estimado en 75 mil millones de dólares, superior al de casi todos los ejércitos del mundo.

LEA TAMBIÉN: Alertan que niños migrantes de tres años acuden solos ante jueces migratorios en Arizona

12,000 newly hired ICE officers are deploying to communities across our nation.



Thanks to @POTUS Trump’s One Big Beautiful Bill, our ICE workforce is up 120% to support enforcement operations, arrests, investigations, and removals.



The patriotic men and women of @ICEgov are… — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 5, 2026

“Se están desplegando a las comunidades a lo largo de nuestra nación 12.000 oficiales del ICE de nueva contratación. Gracias a la gran y hermosa ley del presidente Trump, la fuerza de ICE sube un 120 % para apoyar operativos, arrestos, investigaciones y remociones”, escribió Kristi Noem, titular del DHS, en su cuenta en la red social X.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, miles de estos agentes se encuentran desplegados a nivel nacional y activamente apoyando las operaciones.

Cabe recordar que el DHS expuso el año pasado, ante la aprobación de la legislación de Trump, que habría casi 30 mil millones de dólares para operativos, lo que permitirá contratar a 10 mil agentes de ICE y alcanzar un ritmo de un millón de deportaciones anuales en Estados Unidos.

Asimismo, con el objetivo de incentivar las contrataciones, además de bonos, el DHS eliminó en agosto los límites de edad para los agentes del ICE, que ahora solo necesitan ser mayores de 18 años, debido a que antes se debía tener un mínimo de 21 años y un máximo de 37 o 40, según la posición a la que postulaban.

Elaborado con información de EFE