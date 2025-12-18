Organizaciones alertan que menores migrantes no acompañados enfrentan procesos judiciales sin asistencia legal en cortes de Arizona. Foto: EFE/EPA/ALLISON DINNER/Referencial.
Organizaciones alertan que menores migrantes no acompañados enfrentan procesos judiciales sin asistencia legal en cortes de Arizona. Foto: EFE/EPA/ALLISON DINNER/Referencial.
Redacción Gestión
Niños migrantes de apenas tres años, e incluso menores, están siendo obligados a presentarse sin acompañamiento ante del estado de Arizona, denunciaron organizaciones defensoras de derechos humanos y migratorios.

La alerta fue lanzada por el Proyecto Florence para los Derechos de los Inmigrantes y los Refugiados, cuyo director del programa infantil, Jimmy Leyva, señaló que los recientes cambios impulsados por la Administración del han acelerado el trámite de los casos de menores no acompañados en las cortes migratorias.

“Debido a los cambios establecidos por la estamos viendo que los casos de niños no acompañados se están moviendo rápidamente en las cortes, lo que obliga a niños tan pequeños como de tres años o inclusive menos a tener que presentarse solos ante jueces de migración”, afirmó Leyva durante una conferencia de prensa virtual organizada por varias organizaciones civiles.

Según explicó, anteriormente las audiencias iniciales podían tardar semanas, periodo en el cual los menores eran entregados con mayor rapidez a padres o patrocinadores. Sin embargo, actualmente el proceso de reunificación se ha prolongado, lo que implica que los niños permanezcan más tiempo bajo custodia y deban acudir reiteradamente a las cortes sin acompañamiento.

El representante del Proyecto Florence advirtió que factores adicionales han agravado la situación. Entre ellos, el endurecimiento de los requisitos para los familiares o patrocinadores, a quienes ahora se les exige documentación de identidad y pruebas de ingresos.

Defensores de derechos humanos alertan que menores migrantes de hasta tres años enfrentan audiencias judiciales sin acompañamiento legal en Arizona. (Foto: The Seattle Times)
Defensores de derechos humanos alertan que menores migrantes de hasta tres años enfrentan audiencias judiciales sin acompañamiento legal en Arizona. (Foto: The Seattle Times)

“El gobierno ha incrementado los requisitos, pidiendo identificaciones y pruebas de ingresos, también hemos visto casos donde padres o patrocinadores han sido detenidos por el gobierno durante este proceso, lo que ha aumentado el miedo y reducido la participación en este programa”, sostuvo.

A ello se suma el recorte de fondos federales destinados a programas de asistencia legal, lo que ha limitado la capacidad de las organizaciones para brindar representación jurídica a todos los menores afectados. Leyva añadió que muchos de estos niños no permanecerán en Arizona, por lo que sus casos serán transferidos a otras jurisdicciones, obligándolos a buscar apoyo legal en distintos estados.

Impacto en el entorno escolar

Por su parte, Carolina Silva, coordinadora de programas de apoyo juvenil en escuelas públicas de Tucson, advirtió que los operativos migratorios casi diarios están teniendo un impacto profundo en estudiantes y jóvenes, independientemente de su estatus migratorio.

“Tenemos casos de estudiantes que no quieren venir a la escuela por miedo, otros jóvenes que deberían estar estudiando y pensando en ir al colegio, ahora deben de trabajar y ayudar a sus hermanos menores porque uno o ambos de sus padres ha sido deportado”, señaló.

Con información de EFE.

