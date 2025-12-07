Con el propósito de abordar diversos problemas sociales, económicos, ambientales y más, el gobernador de California, Gavin Newson, promulgó decenas de proyectos de ley que entrarán en vigor este 2026. Conoce de cuáles se trata en esta nota.

Vale precisar que entre las leyes que destacan se encuentran las relacionadas a salud como la reducción de los costos de los medicamentos, en educación sobre el uso de teléfonos escolares, seguridad pública e inmigración, protección al consumidor, derechos laborales, entre otros.

Con ellas se pretende proteger a los residentes, regular nuevas tecnologías como la IA, impulsar el desarrollo y garantizar equidad y acceso a diversos servicios. La recopilación de esta información fue realizada por Fox 11 Los Ángeles.

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó varias leyes que entran en vigor en 2026 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

EMPRESAS Y CONSUMIDORES

La AB 592 de California (sesión 2025-2026) autoriza a los restaurantes funcionar con ventanas abiertas, puertas plegables y fachadas no fijas durante su horario de atención con el fin de maximizar el espacio exterior y reducir burocracia, a cambio de que presenten un plan riguroso de gestión de plagas y seguridad alimentaria, que debe actualizarse anualmente.

La AB 671 de California (de la sesión 2025-2026) se centra en acelerar la aprobación de permisos para modernizar pequeños restaurantes independientes, permitiendo que los profesionales certificados como arquitectos e ingenieros validen planos y obligando a los departamentos locales a responder en 20 días; si no lo hacen, el permiso se aprueba automáticamente.

La SB 766 , también conocida como la Ley CARS (Combating Auto Retail Scams), busca proteger a los consumidores en la compra de vehículos usados y nuevos en concesionarios. Entra en vigor desde el 1 de octubre de 2026, fecha desde la que tendrás derecho a cancelar la compra durante los tres días posteriores a la adquisición y obtener un reembolso. Asimismo, prohíbe cargos por servicios innecesarios (como cambios de aceite) y asegurando que el precio final se muestre desde el inicio.

La AB 578 trata sobre la protección al consumidor en servicios de entrega de comida a domicilio (food delivery). Se exigirá reembolsos completos por pedidos no entregados o incorrectos, por lo que se eliminan los créditos forzados. Además, prohíbe a las plataformas de entrega de alimentos utilizar propinas o gratificaciones para compensar el salario base del conductor de entrega, mejorando la transparencia en la paga de los repartidores.

La AB 628 establece que todos los contratos de arrendamiento firmados, modificados o renovados a partir del 1 de enero de 2026 deberán incluir un refrigerador y una estufa en condiciones adecuadas de funcionamiento con el fin de garantizar que las viviendas alquiladas cumplan con estándares mínimos de habitabilidad y que los inquilinos no tengan que asumir gastos adicionales para equipar la cocina. Según el texto legal, los propietarios deberán mantener los electrodomésticos en buen estado, igual que otros servicios esenciales como el agua o la calefacción.

La SB 709 precisa que los contratos de alquiler celebrados inicialmente a partir del 1 de enero de 2026, revele ciertos elementos como si la tarifa de alquiler tiene descuento o es promocional, si está sujeta a cambios y la tarifa de alquiler máxima que el propietario podría cobrar durante los primeros 12 meses posteriores a la fecha del contrato de alquiler.

La SB 1053 prohíbe la entrega de bolsas de plástico por parte de las tiendas, reemplazándolas con bolsas de papel reciclado. Esta ley tiene el objetivo de eliminar los residuos plásticos. Se trata de la actualización de una ley anterior (SB 270). Entrará en vigor el 1 de enero de 2026. Las tiendas pueden cobrar un mínimo de 10 centavos por bolsa de papel, pero no deben obligar a los clientes a comprarla.

SALUD

La SB 40 prohíbe “que un contrato de plan de servicios de atención médica o una póliza de seguro por discapacidad, emitidos, modificados, entregados o renovados a partir del 1 de enero de 2026, impongan un copago superior a 35 dólares por un suministro de 30 días de insulina recetada, o que impongan un deducible, coaseguro o cualquier otro costo compartido por una insulina recetada, salvo que se especifique lo contrario. Asimismo, prohíbe que un plan de servicios de atención médica o una aseguradora por discapacidad impongan protocolos de terapia escalonada como requisito previo para autorizar la cobertura de insulina”.

La SB 43 trata sobre una reforma significativa a las leyes de salud mental, principalmente ampliando la definición de "discapacidad grave" para permitir detenciones involuntarias (como un 5150) más amplias, incluyendo ahora a personas con trastorno grave por consumo de sustancias y a quienes son incapaces de cuidar su seguridad personal o salud médica básica, con el fin de facilitar el acceso a tratamiento forzado para estas personas en crisis, aunque genera debates sobre derechos y libertades civiles.

EDUCACIÓN

La SB 98 , también conocida como la Ley SAFE (Sending Alerts to Families in Education), requiere que las escuelas y las instituciones de educación superior notifiquen a estudiantes, padres y personal cuando agentes de inmigración como ICE estén en el campus con o sin una orden judicial. Su fin es proteger a los estudiantes migrantes de redadas.

La AB 49 busca fortalecer las escuelas como santuarios, prohibiendo a los agentes de inmigración entrar a zonas escolares sin una orden judicial válida y limitando la divulgación de información estudiantil para asegurar que los centros educativos sean espacios seguros para todos, independientemente de su estatus migratorio.

La AB 3216 , también conocida como la Ley de Escuelas Sin Teléfonos, exige a todas las escuelas públicas del estado limitar o prohibir el uso de teléfonos inteligentes a los estudiantes durante el horario escolar, buscando proteger la salud mental y seguridad, y promover un mejor aprendizaje. Hasta julio de 2026 se espera la implementación de esta política.

La AB 715 establece una nueva Oficina de Derechos Civiles para acabar con el antisemitismo en las escuelas. Para ello, el gobernador Gavin Newsom designará un coordinador de prevención del antisemitismo, que rastreará e informará si se presentan estos casos de discriminación, además de capacitar y asesorar a las agencias educativas locales sobre cómo abordarlo.

La SB 640 establece que los graduados de la secundaria serán admitidos automáticamente en la Universidad Estatal de California para el año académico 2026-2027 sin tener que presentar una solicitud, ya que la misma universidad – tras obtener los datos necesarios para determinar su elegibilidad – enviará una carta de admisión directa a cada alumno elegible. Vale mencionar que el Programa de Admisión Directa de la CSU amplía un programa piloto anunciado en 2024, limitado a estudiantes de preparatoria del condado de Riverside.

La AB 1264 establece que, a partir del 1 de julio de 2035, se prohíba los alimentos ultraprocesados en los almuerzos de los escolares por ser perjudiciales para los estudiantes.

SEGURIDAD PÚBLICA E INMIGRACIÓN

La SB 303 penaliza las amenazas de violencia masiva “contra lugares de trabajo, escuelas, lugares de culto e instalaciones médicas. Además, modifica la Ley de Igualdad en el Empleo y la Vivienda de California, que exige a los empleadores prevenir la discriminación y el acoso en el lugar de trabajo”, publica Fox 11.

La SB 805 exige a partir del 1 de enero de 2026, que los agentes del orden público que operen en California y no estén uniformados, pero ejercen sus funciones, exhibir en un lugar visible su identificación (nombre, número de placa y agencia), salvo que se especifique lo contrario. Si no cumple será tipificado como delito menor.

La AB 250 , conocida como la Ley de Justicia para Sobrevivientes de Agresiones Sexuales, establece que en un periodo de dos años, desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027, los sobrevivientes de agresión sexual presenten demandas civiles que antes habían expirado, responsabilizando tanto a los agresores individuales como a las instituciones que encubrieron o facilitaron el abuso.

La SB 627 prohíbe a los agentes federales y locales usar mascarillas durante sus funciones en california. A partir del 1 de julio de 2026, las agencias del orden público que operen en este estado deben publicar una política escrita que limite el uso de mascarillas.

prohíbe a los agentes federales y locales usar mascarillas durante sus funciones en california. A partir del 1 de julio de 2026, las agencias del orden público que operen en este estado deben publicar una política escrita que limite el uso de mascarillas. La SB 81 protege el acceso a la atención médica en California, especialmente a inmigrantes, asegurando que hospitales y clínicas sean espacios seguros al restringir el acceso de agentes de inmigración, además de proteger la información médica, como el estatus migratorio, que no debe ser compartida sin una orden judicial específica.

SECTOR LABORAL

La AB 692 prohíbe, desde el 1 de enero de 2026, los acuerdos de “pagar o quedarse” (stay-or-pay) que obligan a los empleados a devolver dinero (por capacitación, reubicación, etc.) si dejan su trabajo antes de un plazo determinado. Los trabajadores pueden demandar por daños y perjuicios si se les exige cumplir.

La SB 809 establece que los empleadores deben reembolsar a los trabajadores por el uso, mantenimiento y depreciación de un camión, tractor, remolque u otro vehículo comercial que el empleado posea y use para laborar.

La AB 406 , conocida como la Ley de Protección Laboral para Víctimas de Violencia, amplía los derechos de los empleados para tomarse tiempo libre con goce y sin goce de sueldo cuando son víctimas de delitos graves (como violencia doméstica, acecho, agresión) o tienen familiares afectados; por tanto, pueden asistir a procedimientos judiciales, buscar atención médica/psicológica, hacer planificación de seguridad, etc.

, conocida como la Ley de Protección Laboral para Víctimas de Violencia, amplía los derechos de los empleados para tomarse tiempo libre con goce y sin goce de sueldo cuando son víctimas de delitos graves (como violencia doméstica, acecho, agresión) o tienen familiares afectados; por tanto, pueden asistir a procedimientos judiciales, buscar atención médica/psicológica, hacer planificación de seguridad, etc. La SB 693. La legislación vigente generalmente prohíbe a un empleador contratar a un empleado por un período de trabajo de más de 5 horas diarias sin proporcionarle un período de comida de al menos 30 minutos. Asimismo, establece excepciones a esta prohibición para empleados en ocupaciones específicas, incluyendo trabajadores de una empresa eléctrica, una empresa de gas o una empresa pública de servicios públicos de electricidad local amparada por un convenio colectivo válido que cumpla ciertas condiciones. Con la aprobación de la SB 693, crearía una excepción a la prohibición descrita anteriormente para los empleados de una corporación de agua, según se define.

La AB 751. La legislación vigente establece, hasta el 1 de enero de 2026, una exención del requisito de descanso para determinados empleados que ocupen puestos de importancia para la seguridad en una instalación petrolera, según se define, siempre que deban llevar y monitorear un dispositivo de comunicación y responder a emergencias, o permanecer en las instalaciones del empleador para monitorear las instalaciones y responder a emergencias. Asimismo, exige que se autorice otro descanso en caso de interrupción y, si las circunstancias no permiten que el empleado descanse, exige que el empleador le pague una hora de salario a su salario regular por el descanso no concedido. Este proyecto de ley ampliaría esa exención indefinidamente.

La SB 477 amplía, a partir del 1 de enero de 2026, las circunstancias para suspender el plazo de prescripción para que las personas presenten una demanda civil en virtud de la Ley de Vivienda y Empleo Justo de California cuando apelan una decisión o llegan a un acuerdo con el Departamento de Derechos Civiles de California.

amplía, a partir del 1 de enero de 2026, las circunstancias para suspender el plazo de prescripción para que las personas presenten una demanda civil en virtud de la Ley de Vivienda y Empleo Justo de California cuando apelan una decisión o llegan a un acuerdo con el Departamento de Derechos Civiles de California. La SB 355: Requisito de notificación para empleados deudores de sentencias.

La SB 513 amplía el derecho de inspección de expedientes personales.

La AB 963: Requisitos de mantenimiento de registros para proyectos de obras públicas de California

La SB 617 actualiza los avisos de despidos masivos bajo la Ley WARN para incluir datos de contacto y programas de apoyo estatal.

La SB 294 obliga a los empleadores desde el 1 de febrero de 2025 a entregar avisos escritos sobre derechos laborales, interacción con agencias y contactos de emergencia.

La SB 464 sobre Datos de Pago del Empleador, obliga a reportar información desglosada por raza, etnia y sexo en 23 categorías. Asimismo, mejora los requisitos de información salarial para abordar las disparidades salariales.

La AB 774 requiere que los empleadores proporcionen información adicional a los funcionarios encargados de los impuestos en sus declaraciones.

La SB 648 autoriza al Comisionado Laboral sancionar las violaciones a la Ley de Gratificaciones.

autoriza al Comisionado Laboral sancionar las violaciones a la Ley de Gratificaciones. La SB 642 redefine la “escala salarial” y amplía el plazo para reclamos de desigualdad con base en género a seis años.

SOBRE EMPLEADOS

La AB 288 autoriza a la Junta de Relaciones Laborales Públicas de California (PERB) hacer cumplir las disposiciones de la Ley Nacional de Relaciones Laborales (NLRA) en el sector privado cuando la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) se niega o no puede actuar.

La AB 1514 modifica desde el 1 de enero de 2025 los datos inoperantes para una exención de contratos independientes para manicuristas y pescadores comerciales.

La AB 1340 establece la Ley de Relaciones Laborales de Conductores de Empresas de Redes de Transporte, quienes pueden organizarse y formar sindicatos.

La AB 858 extiende la fecha de caducidad de los derechos de reincorporación y reintegro de los empleados despedidos en la pandemia de COVID-19.

extiende la fecha de caducidad de los derechos de reincorporación y reintegro de los empleados despedidos en la pandemia de COVID-19. La SB 20, conocida como la Ley de Capacitación, Divulgación y Prevención de la Silicosis (STOP), brinda protecciones para los trabajadores relacionadas con tareas de alta exposición a agentes desencadenantes en piedra artificial.

TECNOLOGÍA

La SB 53 , también conocida como Ley de Transparencia establece un nuevo conjunto de requisitos para el desarrollo de los "modelos fronterizos de IA".

, también conocida como Ley de Transparencia establece un nuevo conjunto de requisitos para el desarrollo de los “modelos fronterizos de IA”. La SB 446 exigiría que la divulgación de la violación de datos se realice dentro de los 30 días calendario siguientes al descubrimiento o notificación de este delito, pero autorizaría a una persona o empresa a retrasar la divulgación para satisfacer las necesidades legítimas de las fuerzas del orden, según se especifique, o según sea necesario para determinar el alcance de la violación y restaurar la integridad razonable del sistema de datos

MEDIO AMBIENTE

La SB 261 exigiría, a más tardar el 1 de enero de 2026, y cada dos años a partir de entonces, que las entidades sujetas, elaboren un informe de riesgos financieros relacionados con el clima y las medidas adoptadas para reducirlo y adaptarse a él. Este informe debe ser publicado en su sitio web.