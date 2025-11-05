¿Eres cliente de Wells Fargo y has recibido constantes llamadas del banco? Atención: podrías ser uno de los afectados y recibir una indemnización de hasta US$5,000. El reconocido banco estadounidense deberá pagar a miles de usuarios tras una demanda colectiva por violación de privacidad. Descubre cómo saber si eres elegible y los pasos para reclamar tu compensación.

Wells Fargo & Company (WFC), fundada en 1852 y con sede central en San Francisco, California, es uno de los bancos comerciales más grandes y populares en los Estados Unidos. La compañía enfrenta una acción legal que derivó en un acuerdo de US$19.5 millones tras la grabación ilegal de llamadas a clientes, violando la Ley de Invasión de la Privacidad de California (CIPA). Según lo dictaminó el tribunal, la compensación busca resarcir el daño generado entre 2014 y 2023.

¿POR QUÉ WELLS FARGO DARÁ UNA COMPENSACIÓN DE HASTA US$5,000?

La demanda colectiva acusa a Wells Fargo, Priority Technology Holdings, Priority Payment Systems y The Credit Wholesale Company Inc. de grabar llamadas a clientes sin su consentimiento previo, infringiendo la exigencia de la Ley CIPA que requiere la autorización expresa de todas las partes. En palabras del acuerdo judicial: “Ninguna de las empresas admitió culpabilidad, pero se obligan a indemnizar a los clientes afectados del banco por daños a la privacidad”.​El pago estimado será de US$86 por cada llamada grabada, aunque algunos clientes podrían recibir hasta US$5,000, dependiendo de las pruebas presentadas y el número de llamadas afectadas.​

Los clientes de Wells Fargo recibieron llamadas que fueron grabadas sin su consentimiento. (Foto: Diseñada por Freepik)

¿CÓMO SABER SI TAMBIÉN TE CORRESPONDE LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA?

Para determinar si eres elegible para recibir la compensación de hasta US$5,000 que ofrece Wells Fargo, necesitas cumplir con tres requisitos fundamentales:

Haber residido en el estado de California durante el periodo comprendido entre el 22 de octubre de 2014 y el 17 de noviembre de 2023.

Haber recibido una llamada telefónica de The Credit Wholesale Company relacionada con servicios de procesamiento de tarjetas de crédito para Wells Fargo o Priority Technology Holdings.

Poder demostrar que las llamadas que recibiste fueron grabadas sin tu consentimiento, lo cual viola la Ley de Invasión de la Privacidad de California (CIPA).​

Los beneficiarios pueden recibir hasta US$5,000 (Foto: Diseñado por Freepik)

¿CÓMO RECLAMAR LA COMPENSACIÓN DE WELLS FARGO

Para recibir el pago de Wells Fargo, se debía presentar una reclamo en línea www.CallRecordingClassAction.com, antes del 11 de abril de 2025 . El tribunal se encarga de determinar el monto final, que puede llegar hasta US$5,000 si tuviste múltiples llamadas grabadas.

Si el monto que recibes supera los US$600, deberás presentar el formulario fiscal W-9, siguiendo las indicaciones del tribunal.​