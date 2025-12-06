Un grupo de estados ha confirmado que aumentará su salario mínimo para el 2026 (Foto: Freepik)
Observar la evolución del costo de vida en Estados Unidos deja claro que, para muchas personas, resulta cada vez más difícil mantener el paso frente al aumento de los precios. Con el tiempo, he llegado a comprender que un cambio en el salario mínimo puede generar un impacto notable, sobre todo en quienes deben contar cada dólar para cerrar el mes con tranquilidad. Por eso, cada anuncio de incremento estatal merece una pausa para analizar qué aspectos se modifican y de qué manera influyen en la vida diaria.

En este caso, 2026 llega con movimientos importantes. Muchos estados, entre ellos California, Nueva York, Washington, Florida y Colorado, se preparan para actualizar sus salarios mínimos en un contexto en el que el monto federal sigue estancado en US$7.25 desde 2009. Y aunque a veces pareciera que este tema avanza lento, lo cierto es que cada año más entidades ajustan sus cifras para compensar la inflación y mantener el poder adquisitivo.

ESTADOS QUE TENDRÁN AUMENTOS CONFIRMADOS EN 2026

Si algo salta a la vista es la diversidad de incrementos. Hay estados que aplicarán ajustes automáticos, otros que se basan en la inflación y algunos que realizan aumentos puntuales programados. Pero todos comparten el mismo objetivo: actualizar salarios que ya no alcanzan.

A continuación te dejo un resumen claro de los nuevos montos que entrarán en vigor:

EstadoNuevo salario mínimo 2026Fecha de entrada en vigor
AlaskaUS$14.00Julio 2026
ArizonaUS$15.151 de enero
CaliforniaUS$16.901 de enero
Coloradop US$15.161 de enero
ConnecticutUS$16.941 de enero
FloridaUS$15.00Septiembre 2026
HawaiiUS$16.001 de enero
MaineUS$15.101 de enero
Michigan US$13.731 de enero
MinnesotaUS$11.411 de enero
MissouriUS$15.001 de enero
MontanaUS$10.851 de enero
Nebraska US$15.001 de enero
New JerseyUS$15.921 de enero
New YorkUS$16.00 (NYC, Long Island y Westchester: US$17.00)1 de enero
OhioUS$11.001 de enero
OregonMonto por confirmarJulio 2026
Rhode IslandUS$16.001 de enero
Dakota del SurMonto por confirmar1 de enero
VermontUS$14.421 de enero
VirginiaUS$12.771 de enero
WashingtonUS$17.131 de enero

CALIFORNIA Y NUEVA YORK, DOS DE LOS INCREMENTOS MÁS RELEVANTES

Cuando hablamos de salarios mínimos en Estados Unidos, California y Nueva York siempre marcan tendencia. Para 2026, California subirá su salario mínimo a US$16.90, mientras que Nueva York lo lleva a US$16, con un ajuste especial para Nueva York City, Long Island y Westchester, donde el monto será de US$17. Esto responde al costo de vida más alto en esas zonas urbanas, que desde hace años exigen cifras diferenciadas.

ESTADOS CON MONTOS AÚN POR CONFIRMAR

Hay casos como Oregon y Dakota del Sur, donde sí está confirmado el aumento, pero las cifras finales aún no han sido anunciadas. En ambos estados, los salarios se ajustan según indicadores económicos, por lo que se espera que las autoridades publiquen los montos oficiales más cerca del verano.

AUMENTOS EN FECHAS DISTINTAS AL 1 DE ENERO

Aunque la mayoría de los incrementos comenzarán el 1 de enero de 2026, no todos hacen el ajuste al mismo tiempo. Alaska y Oregon aplicarán el nuevo salario en julio, mientras que Florida lo hará en septiembre, siguiendo su calendario gradual rumbo a los US$15 establecidos por la enmienda estatal aprobada hace unos años.

En 2026, algunos estados aumentarán su salario mínimo (Foto: Pixabay)
En 2026, algunos estados aumentarán su salario mínimo (Foto: Pixabay)

