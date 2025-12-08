En los primeros nueve meses del Gobierno de Donald Trump, el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo a más de 75 mil migrantes sin antecedentes penales, de acuerdo con información divulgada por NBC News y basada en registros internos de la agencia.

Las cifras provienen del Deportation Data Project de la Universidad de California en Berkeley, iniciativa que accedió a la base de datos tras presentar una demanda contra ICE y que proceden de una oficina interna de la agencia que se encarga de las cifras de arrestos, detenciones y deportaciones.

Entre el 20 de enero y el 15 de octubre, estas detenciones representaron más de un tercio del total de 220 mil personas detenidas en operativos migratorios , pese a que el discurso oficial enfatizó que las acciones se concentrarían en individuos con historial criminal violento.

El reporte advierte vacíos y limitaciones en la información disponible. Los datos no consideran las intervenciones realizadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), responsable de operativos en grandes ciudades como Los Ángeles, lo que sugiere que la cifra de migrantes sin antecedentes arrestados podría ser significativamente mayor.

Datos internos revelan que más de 75 mil migrantes sin antecedentes fueron detenidos en operativos de ICE durante el primer año del Gobierno Trump. (Foto: AFP)

Asimismo, el registro de ICE no distingue entre infracciones menores y delitos graves dentro del grupo de personas que sí poseen antecedentes, lo que dificulta establecer el perfil del universo de detenidos y la proporcionalidad de las medidas aplicadas.

Según el análisis, cerca del 90% de quienes fueron arrestados hasta mediados de octubre eran hombres. La mayoría tenía nacionalidad mexicana, seguida de ciudadanos guatemaltecos y hondureños.

No existe claridad sobre el número exacto de deportaciones ejecutadas a partir de estos arrestos. Sin embargo, casi 23 mil personas aparecen clasificadas bajo la categoría de “deportación voluntaria”, según el reporte citado.

Con información de EFE.