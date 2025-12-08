Datos internos revelan que más de 75 mil migrantes sin antecedentes fueron detenidos en operativos de ICE durante el primer año del Gobierno Trump. Foto: EFE.
Datos internos revelan que más de 75 mil migrantes sin antecedentes fueron detenidos en operativos de ICE durante el primer año del Gobierno Trump. Foto: EFE.
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

En los primeros nueve meses del , el , por sus siglas en inglés) detuvo a más de 75 mil migrantes sin antecedentes penales, de acuerdo con información divulgada por NBC News y basada en registros internos de la agencia.

Las cifras provienen del Deportation Data Project de la Universidad de California en Berkeley, iniciativa que accedió a la base de datos tras presentar una demanda contra ICE y que proceden de una oficina interna de la agencia que se encarga de las cifras de arrestos, detenciones y deportaciones.

LEA TAMBIÉN: Redadas migratorias espantan a trabajadores y clientes de restaurantes en Texas

Entre el 20 de enero y el 15 de octubre, estas detenciones representaron más de un tercio del total de 220 mil personas detenidas en operativos migratorios, pese a que el discurso oficial enfatizó que las acciones se concentrarían en individuos con historial criminal violento.

El reporte advierte vacíos y limitaciones en la información disponible. Los datos no consideran las intervenciones realizadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), responsable de operativos en grandes ciudades como Los Ángeles, lo que sugiere que la cifra de migrantes sin antecedentes arrestados podría ser significativamente mayor.

Datos internos revelan que más de 75 mil migrantes sin antecedentes fueron detenidos en operativos de ICE durante el primer año del Gobierno Trump. (Foto: AFP)
Datos internos revelan que más de 75 mil migrantes sin antecedentes fueron detenidos en operativos de ICE durante el primer año del Gobierno Trump. (Foto: AFP)

Asimismo, el no distingue entre infracciones menores y delitos graves dentro del grupo de personas que sí poseen antecedentes, lo que dificulta establecer el perfil del universo de detenidos y la proporcionalidad de las medidas aplicadas.

Según el análisis, cerca del 90% de quienes fueron arrestados hasta mediados de octubre eran hombres. La mayoría tenía nacionalidad mexicana, seguida de ciudadanos guatemaltecos y hondureños.

LEA TAMBIÉN: EE.UU. endurece medidas migratorias: restringe visados a directivos de empresa mexicana

No existe claridad sobre el número exacto de deportaciones ejecutadas a partir de estos arrestos. Sin embargo, casi 23 mil personas aparecen clasificadas bajo la categoría de “deportación voluntaria”, según el reporte citado.

Con información de EFE.

TE PUEDE INTERESAR

EE.UU. reduce vigencia de permisos laborales para cientos de miles de migrantes
Gobierno de EE.UU. busca ampliar a más de treinta los países sujetos a su prohibición de viaje
EE.UU. endurece medidas migratorias: restringe visados a directivos de empresa mexicana

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.