Un policía del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mató a tiros a un inmigrante ilegal en Chicago el viernes, después de que el hombre lo arrastrara con su vehículo mientras intentaba fugarse, informaron las autoridades.

Los incidentes violentos entre los agentes del ICE, que van armados, y los inmigrantes indocumentados son relativamente raros.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, el hombre “se negó a seguir las órdenes de las fuerzas del orden y embistió con su vehículo a los agentes” durante un control de tráfico del ICE.

Agentes de policía observan a numeroso grupo de manifestantes contra el despliegue previsto de la Guardia Nacional en Chicago el 6 de septiembre de 2025. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el 2 de septiembre que desplegaría tropas de la Guardia Nacional en Chicago, calificando la ciudad del medio oeste, gobernada por los demócratas, de "un infierno" asolado por la delincuencia armada. (Foto de KAMIL KRZACZYNSKI / AFP)

“Uno de los agentes de ICE fue golpeado por el coche y arrastrado una distancia considerable. Temiendo por su vida, el agente disparó su arma”, según el comunicado.

Según las autoridades, el hombre al que se intentaba detener era “un extranjero ilegal criminal con antecedentes de conducción temeraria” que había entrado en Estados Unidos “en una fecha y hora desconocidas”.

El nombre del fallecido es Silverio Villegas-González, del que no se ha confirmado su nacionalidad.

Personas con pancartas marchan frente al Hotel Trump International durante una manifestación contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos y el despliegue previsto de la Guardia Nacional en Chicago, Illinois, el 9 de septiembre de 2025. (Foto de KAMIL KRZACZYNSKI / AFP)

Chicago es una de las ciudades en el punto de mira del gobierno Trump a causa de su condición de ciudad santuario. Sus autoridades se niegan a colaborar con los planes de control y deportación del mandatario republicano.

Trump reiteró este viernes que su intención es mandar a la Guardia Nacional para combatir esa situación en la capital de Illinois, como parte de sus planes de enfrentar la violencia criminal en las grandes ciudades del país, gobernadas mayoritariamente por demócratas.

Con información de AFP