El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordena bloqueo total a los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Redacción Gestión
Redacción Gestión

El periodista conservador Tucker Carlson afirmó que , según le informó un miembro del Congreso.

“Ayer se informó a los miembros del Congreso de que se avecina una guerra y que el presidente la anunciará en un discurso a la nación esta noche a las 21:00” (02:00 GMT del jueves), dijo el periodista en el pódcast ‘Judging Freedom’.

, el cual será emitido por televisión, en el que hará balance de su casi primer año de gestión.

LEA TAMBIÉN: Trump ordena bloqueo total a los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela

También hablará de los planes que tiene durante los tres próximos años, según indicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

En dicho mensaje, quienes le reclaman haberse centrado más en la política exterior que en los asuntos internos.

LEA TAMBIÉN: Venezuela dice que Estados Unidos pretende “hacer una guerra” en Latinoamérica y el Caribe

Esto tendrá lugar en medio del aumento de la tensión en el Caribe, donde el país ha desplegado en los últimos meses un gran operativo militar con la justificación de combatir el narcotráfico que opera en la región.

Elaborado con información de EFE.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega a la Base de la Fuerza Aérea de Dover en Delaware, el 17 de diciembre de 2025. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
