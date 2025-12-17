El periodista conservador Tucker Carlson afirmó que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciaría la guerra con Venezuela durante su discurso a la nación de esta noche, según le informó un miembro del Congreso.

“Ayer se informó a los miembros del Congreso de que se avecina una guerra y que el presidente la anunciará en un discurso a la nación esta noche a las 21:00” (02:00 GMT del jueves), dijo el periodista en el pódcast ‘Judging Freedom’.

Trump dará, en la noche del 17 de diciembre, un discurso a la nación desde la Casa Blanca, el cual será emitido por televisión, en el que hará balance de su casi primer año de gestión.

LEA TAMBIÉN: Trump ordena bloqueo total a los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela

También hablará de los planes que tiene durante los tres próximos años, según indicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

En dicho mensaje, se prevé que el mandatario aborde sus esfuerzos para reducir el coste de la vida ante las crecientes críticas entre sus propios seguidores, quienes le reclaman haberse centrado más en la política exterior que en los asuntos internos.

Esto tendrá lugar en medio del aumento de la tensión en el Caribe, donde el país ha desplegado en los últimos meses un gran operativo militar con la justificación de combatir el narcotráfico que opera en la región.

Elaborado con información de EFE.