En los últimos 12 meses, las exportaciones peruanas de concentrado de cobre, zinc, y oro (lingotes) sumaron US$ 31,918 millones reportando un volumen exportado de 12′273,669 toneladas, informó el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam)..

“Los 3 metales en mención son los principales productos mineros exportados por el país, los que llegaron a 32 mercados internacionales en el periodo de análisis. Actualmente, dichos envíos representan el 85% de la exportación total minera”, sostuvo Óscar Quiñones, jefe del Idexcam.

¿Qué pasó con el cobre?

Conforme a las estadísticas del Idexcam, en base a data de la Sunat – Camtrade Plus, entre los meses de julio de 2023 a junio de 2024, los despachos de concentrado de cobre totalizaron US$ 19,976 millones tras el envío de 9′783,546 toneladas.

China es nuestro principal destino del cobre peruano llegando a tener el 77% de participación (valor FOB US$ 15,502 millones). Le sigue Japón con un 7% del total exportado y Corea del sur con 3%. Entre los tres países acumulan el 88% del total del valor exportado.

Los precios promedio de exportación por tonelada hacia China variaron entre los US$ 1,992 y los US$2,499 por tonelada, lo que demuestra que en la mayoría de los meses estudiados el precio del cobre se mantuvo constante, con la excepción de los últimos dos meses.

¿Qué pasó con el zinc?

En tanto, las exportaciones de zinc totalizaron US$ 1,632 millones, dirigiéndose principalmente a China, Corea del Sur y España, con 43.9%, 12.3 % y 11.8 % de participación, respectivamente.

China lideró las exportaciones con un volumen mensual de 105,698 toneladas valorizadas en US$ 717 millones en los 12 meses de análisis. Los precios promedio de exportación hacia China oscilaron entre los US$ 679 y US$ 1,013 por tonelada, destacando la estabilidad de la demanda en este mercado.

Corea del Sur US$ 200 millonesprecios entre US$ 600 y US$ 1,328. Por su parte, España completó el top 3 de destinos, con un comportamiento similar en términos de valor FOB S$ 193 millones y precios que oscilaron entre los US$ 725 y US$1,032 por tonelada.

Las exportaciones totales de oro en el periodo estudiado ascendieron a US$ 10,310 millones, con un volumen total exportado de 446,817 kilogramos.

La India es el primer mercado de destino del oro peruano con un valor exportado de US$ 2,877 millones en los últimos 12 meses. Sin embargo, según precisó Óscar Quiñones, el volumen acumulado (56 265 kg) alcanza el tercer lugar del total de estas exportaciones. Esto se debe específicamente a que casi el 50% del volumen de oro exportado hacia la India tiene un nivel de pureza que oscila entre el 90% al 100% por lingote, lo que hace que el precio se incremente.

Por consiguiente, el precio más elevado que se llegó a exportar en el periodo mencionado fue US$ 59,021 por kg, en comparación al valor más alto registrado del precio de oro promedio de los países restantes. Canadá ocupa el segundo puesto por valor acumulado con US$ 2,757 millones, siendo su valor por kilogramo de US$ 32,497, el más alto alcanzado en el mes de agosto de 2023. El tercer lugar lo ocupó Suiza, con un valor total exportado de US$ 2,067 millones.