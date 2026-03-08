Presentan proyecto de ley que propone reelección de magistrados del TC por un periodo adicional. Foto: Andina.
Presentan proyecto de ley que propone reelección de magistrados del TC por un periodo adicional. Foto: Andina.
Redacción Gestión
El congresista Wilson Soto, de la bancada de Acción Popular, presentó

Se trata del Proyecto de Ley 14153-CR, el cual propone modificar el artículo 201 de la Constitución para que los magistrados del TC puedan ser reelegidos por un período más.

La normativa actual establece que dichos funcionarios sean elegidos por 5 años y no pueden ser reelegidos inmediatamente.

“(...) Los miembros del Tribunal Constitucional gozan de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas que los congresistas. Les alcanzan las mismas incompatibilidades. No hay reelección inmediata”, se lee en el artículo 201 de la Constitución Política del Perú.

Con esta reforma,

Según el documento, en la exposición de motivos, la propuesta busca fortalecer la seguridad jurídica y la predictibilidad de las decisiones del TC,

El proyecto indicó que en países como Colombia, Chile, Alemania y España los magistrados constitucionales tienen periodos de permanencia mayores, por lo que la reforma acercaría al Perú a esos estándares internacionales.

Cabe precisar que los magistrados del TC son elegidos por el Congreso por un periodo de 5 años. El proceso se realiza mediante un concurso público de méritos organizado por una Comisión Especial del Congreso, que evalúa a los postulantes a través de revisión de hojas de vida, tachas ciudadanas y entrevistas públicas.

La designación final corresponde al Pleno del Congreso, donde cada candidato debe obtener el voto favorable de dos tercios del número legal de congresistas.

La propuesta legislativa busca fortalecer la seguridad jurídica y la predictibilidad de las decisiones del TC. Foto: Difusión
