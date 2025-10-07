La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) anunció la creación de un Departamento de Finanzas Abiertas, ¿cuál será su función?

Uno de sus primeros entregables será la Hoja de Ruta que marcará la pauta para la implementación del modelo de finanzas abiertas en el país.

Con este paso, la institución busca contribuir a tener un sistema financiero cada vez más moderno, inclusivo y cercano a la ciudadanía, así como promover la inclusión financiera.

La SBS está recibiendo asesoría del BM. (Foto: Andina)

El equipo está conformado por profesionales de diferentes disciplinas y áreas de la SBS, y está liderado por Claudia Cánepa Silva, quien estaba a cargo del área de supervisión de Riesgo Operacional de la institución.

Asimismo, se ha creado un comité, conformado por las diferentes superintendencias adjuntas y gerencias de la SBS que están vinculadas al Open Banking, y al que el equipo de Finanzas Abiertas reportará sus avances.

Una de las primeras tareas de este departamento será analizar el marco normativo actual y proponer ajustes que resulten necesarios. La hoja de ruta que genere este equipo delineará etapas y plazos, además de la organización de mesas de trabajo con otras entidades involucradas, como el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y la SMV.

Entidades como el BCRP también deberán participar del open finance. (Fuente: Andina)

Asistencia técnica

El nuevo equipo contará con la asistencia técnica del Banco Mundial (BM); y esta misma semana la SBS - con el Superintendente Sergio Espinosa encabezando la reunión - lleva a cabo un taller de dos días de trabajo con la entidad global en el que participan el recién creado departamento de Finanzas Abiertas, así como con las Superintendencias Adjuntas y Gerencias que conforman el Comité en esta etapa y que seguirán de cerca el trabajo del nuevo equipo.