El viernes 20 de febrero, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, tras la elección de José María Balcázar como presidente del Congreso y, por sucesión constitucional, presidente del Perú.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.358. Cabe mencionar que el jueves cerró la jornada S/ 3.360 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 0.12% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.345 y se vende a S/ 3.365, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.345 a la compra y S/ 3.353 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina caían el día anterior, presionadas por un avance del dólar en los mercados globales, tras la divulgación en la rueda previa de las minutas de la última reunión de la Reserva Federal, que fueron consideradas como restrictivas por los mercados.

Las autoridades de la Fed acordaron casi por unanimidad mantener las tasas de interés sin cambios en su reunión de enero, pero siguieron divididos sobre lo que podría suceder después, y “varios” responsables monetarios plantearon el riesgo de posibles alzas si la inflación se mantiene alta, mientras que otros disintieron sobre si se justifican nuevos recortes y cuándo, según las minutas.