El jueves 19 de febrero, el dólar en Perú comenzó el día con un incremento, luego de que en la reunión de ayer, funcionarios de la Fed decidieran mantener estable la tasa de interés en torno al 3.6%

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.361. Cabe mencionar que el miércoles cerró la jornada S/ 3.353 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 0.33% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.350 y se vende a S/ 3.370, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.345 a la compra y S/ 3.353 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina cotizaron dispares el día anterior y las bolsas subían en línea con Wall Street, mientras los inversores esperaban datos de la economía de Estados Unidos para calibrar el rumbo de la política monetaria de la Reserva Federal.

Durante la reunión de ayer, funcionarios de la Fed acordaron mantener estable su tasa clave en torno al 3.6%, después de recortarla tres veces a finales del año pasado. Dos funcionarios —los gobernadores de la Fed Stephen Miran y Christopher Waller— votaron en cambio por recortar otro cuarto de punto.