La ONG “Lucas, una misión de vida”, junto a la Asociación de Diabéticos Juveniles del Perú (ADJ) y la Sociedad Peruana de Endocrinología, denunciaron un desabastecimiento de insulina a nivel nacional, lo cual afecta la atención de miles de pacientes que padecen de diabetes tipo 1.

A través de un comunicado, se precisó que en una reunión realizada el 6 de marzo de 2026 con autoridades de salud, informaron que no existen proveedores de este medicamento a corto plazo, lo que ha generado desabastecimiento total en el Ministerio de Salud, EsSalud, farmacias privadas en varias regiones del país (Cusco, Arequipa, Tacna, Huánuco, Loreto, Trujillo) y principales hospitales en Lima (Hospital del Niño de Breña, Hospital 2 de mayo, hospital Loayza, Hospital Rebagliati y sus redes asistenciales).

Según el pronunciamiento, el Minsa negocia con un laboratorio hindú que no cumple con buenas prácticas de manufactura, lo cual rechazaron. Asimismo, cuestionaron que se pretenda desaduanar insulina humana inmovilizada por Digemid

Además, el comunicado precisó que se ha contactado con laboratorios de insulinas de marca, pero el Minsa no se ha comunicado con ellos para resolver el desabastecimiento. En tanto, EsSalud habría solicitado insulinas análogas, por lo que los gremios proponen una compra de emergencia conjunta (Minsa + EsSalud) a través de Cenares.

“Aproximadamente 20 mil peruanos dependen de este medicamento todos los días para vivir, muchos de ellos niños y adolescentes”, se lee en el comunicado.

Insulina en almacenes, pero no apta para niños

Mónica Portal, presidenta de la ONG “Lucas, una misión de vida”, indicó que actualmente existe un stock de insulina humana de acción lenta, pero está retenida en almacenes debido a una paralización de Digemid porque el laboratorio de origen no tenía buenas prácticas de manufactura.

“Los diabéticos tipo 1 utilizan dos tipos de insulina. Uno que es de acción lenta, que tiene una duración de 24 horas y otra que es insulina rápida, que es antes de las comidas para que no le suba la glucosa al niño. La insulina rápida sí hay”, declaró a Canal N.

La vocera sostuvo que ese tipo de insulina no es idónea para niños con diabetes tipo 1 porque les genera hipoglucemias severas (bajones de glucosa), por lo cual las familias no la usan.

“La insulina apta para estos niños son insulinas análogas, que tienen mejor eficacia y prevalencia en niños. Lo que quiere el Ministerio de Salud para salvar la situación es levantar las observaciones que tiene para sacar de aduana y nuevamente ponerlas en los hospitales del Perú. Pero esa no es la solución”, precisó a Canal N.

Por otro lado, Portal refirió que tiene testimonios de madres que dejaron de dar de comer a sus hijos para que no les suba la glucosa por falta de insulina, o niños que han sido internados hasta cuatro veces en un solo mes.

“El presupuesto de un diabético mensualmente por lo menos son mil doscientos soles, básico, sin contar tiras reactivas, glucómetro, agujas, más la insulina, cosa que tampoco da el Estado”, añadió.