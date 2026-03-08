Denuncian desabastecimiento de insulina en el país. (Foto referencial: jcomp / Freepik)
Denuncian desabastecimiento de insulina en el país. (Foto referencial: jcomp / Freepik)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La ONG “Lucas, una misión de vida”, junto a la Asociación de Diabéticos Juveniles del Perú (ADJ) y la Sociedad Peruana de Endocrinología, denunciaron

lo que ha generado desabastecimiento total en el Ministerio de Salud, EsSalud, farmacias privadas en varias regiones del país (Cusco, Arequipa, Tacna, Huánuco, Loreto, Trujillo) y principales hospitales en Lima (Hospital del Niño de Breña, Hospital 2 de mayo, hospital Loayza, Hospital Rebagliati y sus redes asistenciales).

Según el pronunciamiento, Asimismo, cuestionaron que se pretenda desaduanar insulina humana inmovilizada por Digemid

LEA TAMBIÉN: Insulina prohibida por Digemid aún se vende en hospitales y farmacias

Además, En tanto, EsSalud habría solicitado insulinas análogas, por lo que los gremios proponen una compra de emergencia conjunta (Minsa + EsSalud) a través de Cenares.

“Aproximadamente 20 mil peruanos dependen de este medicamento todos los días para vivir, muchos de ellos niños y adolescentes”, se lee en el comunicado.

LEA TAMBIÉN: Indecopi alerta retiro de fórmulas infantiles Alula Gold por posible riesgo a la salud

Insulina en almacenes, pero no apta para niños

Mónica Portal, presidenta de la ONG “Lucas, una misión de vida”, indicó que actualmente existe un stock de insulina humana de acción lenta, pero está retenida en almacenes debido a una paralización de Digemid porque el laboratorio de origen no tenía buenas prácticas de manufactura.

“Los diabéticos tipo 1 utilizan dos tipos de insulina. Uno que es de acción lenta, que tiene una duración de 24 horas y otra que es insulina rápida, que es antes de las comidas para que no le suba la glucosa al niño. La insulina rápida sí hay”, declaró a Canal N.

LEA TAMBIÉN: Contraloría detecta falta de personal médico y equipos inoperativos en 16 hospitales del Minsa

, por lo cual las familias no la usan.

“La insulina apta para estos niños son insulinas análogas, que tienen mejor eficacia y prevalencia en niños. Lo que quiere el Ministerio de Salud para salvar la situación es levantar las observaciones que tiene para sacar de aduana y nuevamente ponerlas en los hospitales del Perú. Pero esa no es la solución”, precisó a Canal N.

LEA TAMBIÉN: Ministro de Salud descarta ocultamiento en cifras de muertes del Sinadef

Por otro lado, , o niños que han sido internados hasta cuatro veces en un solo mes.

“El presupuesto de un diabético mensualmente por lo menos son mil doscientos soles, básico, sin contar tiras reactivas, glucómetro, agujas, más la insulina, cosa que tampoco da el Estado”, añadió.

Un stock de insulina humana de acción lenta existe en el país, pero está retenida en almacenes debido a una paralización de Digemid porque el laboratorio de origen no tenía buenas prácticas de manufactura. (Foto: Arek Socha / Pixabay)
Un stock de insulina humana de acción lenta existe en el país, pero está retenida en almacenes debido a una paralización de Digemid porque el laboratorio de origen no tenía buenas prácticas de manufactura. (Foto: Arek Socha / Pixabay)

TE PUEDE INTERESAR

Glaucoma: más del 30% de limeños no se realiza chequeos
Lluvias en Perú han causado el fallecimiento de 54 personas en lo que va del año
Midis adelanta pensión del programa Contigo para más de 142 mil beneficiarios ante lluvias

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.