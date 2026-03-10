Los claros ganadores (además de las empresas energéticas que se benefician del alza de los precios del petróleo y el gas) son los fabricantes de armas. El 2 de marzo, las acciones estadounidenses de defensa subieron un 3%. En Europa, empresas como BAE Systems y Hensoldt resistieron una ola de ventas generalizada de acciones.

En los países ricos, las acciones de los fabricantes de armas han subido un 52% en los últimos 12 meses. Algunos lo han hecho mucho mejor. Hanwha Aerospace de Corea del Sur y Kraken Robotics, fabricante canadiense de sonares, han multiplicado por más de diez su valor de mercado desde principios de 2024. En el capital riesgo, la defensa parece tan atractiva como la inteligencia artificial.

Con la expansión de los conflictos armados, el entusiasmo de los inversores por los proveedores de armas es comprensible. Sin embargo, conlleva riesgos. Las acciones están en su nivel más alto de la historia moderna. Los papeles de las empresas de defensa occidentales cotizan a unas 35 veces sus beneficios previstos, no muy lejos de Nvidia, cuyas ventas de los chips predilectos del auge de la IA crecen un 75% anual. Estos múltiplos solo tienen sentido si persiste el clamor bélico, pero no es tan fuerte como para que los gobiernos limiten la capacidad de las empresas para generar beneficios.

Ante la perspectiva de que Estados Unidos se retire de sus alianzas, los miembros de la OTAN han prometido aumentar el gasto en defensa al 3.5% del PBI. Esto podría traducirse en una bonanza en la compra de armas. Pero no tiene por qué ser así, sobre todo si la situación mundial se calma. Cuando el gasto militar choca con las pensiones, la sanidad y otros beneficios populares, los políticos podrían acabar prefiriendo el pan a las armas.

Si aflojan el presupuesto, es probable que muchos gobiernos cumplan sus objetivos de gasto en defensa no solo, o ni siquiera principalmente, comprando más aviones de combate, tanques y misiles. Parte del aumento no se destinará a material, sino a pensiones militares. Otra parte se invertirá en cosas que solo parecen relacionadas con la defensa si se mira con atención. El gobierno italiano esperaba clasificar un puente que conecta Sicilia con el continente como un activo militar crítico, pero se retractó tras una reprimenda del embajador estadounidense.

Una nube de humo oscuro envuelve vehículos destruidos cerca de un incendio en curso luego de un ataque aéreo nocturno en la refinería de petróleo de Shahran en el noroeste de Teherán, el 8 de marzo de 2026. (AFP)

El hecho de que los gobiernos vayan muy en serio es una amenaza aún mayor para los inversores que la posibilidad de que el aumento de los presupuestos de defensa resulte ilusorio. Los fabricantes de armas atienden casi exclusivamente a los estados. Esto los convierte en blancos para la presión en tiempos de crisis, o incluso para la expropiación.

Durante las dos guerras mundiales, el gobierno británico absorbió los beneficios de los fabricantes de armamento mediante elevados impuestos sobre las ganancias extraordinarias. Tras la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial en 1942, su gobierno renegoció repetidamente los precios previamente acordados en contratos con empresas armamentísticas, siempre a la baja y considerablemente. Hizo lo mismo durante la Guerra de Corea y continuó hasta finales de la década de 1970, durante la Guerra Fría contra la Unión Soviética.

Por ejemplo, las acciones de los fabricantes de aeronaves estadounidenses obtuvieron buenos resultados desde 1938 hasta el ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941, según Stephen Ciccone y Fred Kaen, de la Universidad de New Hampshire. Pero desde entonces hasta su final en 1945, una amplia cartera de acciones estadounidenses ofreció una mayor rentabilidad.

Ahora que los fabricantes de armas vuelven a ser lucrativos, los políticos buscan ponerles presión. En enero, Donald Trump emitió una orden ejecutiva que prohíbe a los grandes contratistas de defensa estadounidenses recomprar acciones o pagar dividendos. También planteó la posibilidad de limitar el salario anual de sus mandamases a US$ 5 millones (una cuarta parte de lo que un típico jefe recibía en 2024). La orden y la reflexión carecen de fuerza legal, pero transmiten un mensaje claro. Al otro lado del Atlántico y del espectro político, los Verdes en el Parlamento Europeo piden un impuesto extraordinario a las empresas de defensa rentables para recuperar los frutos del gasto público.

Entre la guerra en Ucrania, que ya lleva cinco años, la que se desata en los cielos de Oriente Medio y otra que podría estallar si China decide invadir Taiwán, los fabricantes de armas disfrutan de un protagonismo mayor que en cualquier otro momento en décadas. Se encuentran entre los mayores ganadores corporativos en un mundo más peligroso e inestable. Pero su éxito continuo depende de un escenario ideal con el conflicto justo, pero no excesivo. De lo contrario, sus inversores podrían encontrar una rentabilidad escasa.