Local principal de Fuerza Popular en Lima. Foto: ONPE
El declaró reo contumaz a Jessica Navas Sánchez, candidata N.º 1 a la para las , luego de que no se presentara a la audiencia de instalación del juicio oral en su contra por un presunto caso de malversación de fondos.

De acuerdo con información de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, la postulante afronta un proceso judicial relacionado con su desempeño como funcionaria en la . La audiencia para iniciar el juicio oral había sido programada para este lunes; sin embargo, la acusada no acudió a la diligencia.

Ante esta situación, la magistrada a cargo dispuso declararla reo contumaz, ordenando su conducción compulsiva. Para ello, se emitieron las respectivas órdenes de ubicación y captura, con el objetivo de asegurar su presencia en el proceso judicial.

El caso está vinculado al proyecto “Acondicionamiento Turístico del Lago Yarinacocha – Ucayali”, ejecutado durante la gestión de Navas Sánchez en la Dircetur.

Según la acusación fiscal, durante la ejecución del proyecto se habrían adquirido bienes que no estaban contemplados en el presupuesto aprobado, financiado con recursos del Plan Copesco Nacional. Estas compras habrían generado un presunto perjuicio económico al Estado de S/ 560,827.

Por estos hechos, el solicitó para la candidata una pena de 4 años y 8 meses de prisión, además de 1 año y 8 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Asimismo, pidió el pago de S/ 9,000 por concepto de reparación civil.

El caso se conoce a menos de dos meses de las Elecciones Generales 2026, en las que Navas Sánchez postula al Parlamento por la región Ucayali.

