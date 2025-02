César del Valle, gerente general del Grupo del Valle, indica que, tras haber lanzado el año pasado su primer condominio de playa IKI en Mollendo (Arequipa), que es un proyecto inmobiliario con una inversión cercana a los US$ 12 millones con 246 lotes de vivienda, 22 boulevares y 7 multifamiliares, en casi ocho meses han podido colocar casi todas las unidades. A raíz de ello es que han destinado nuevas inversiones para seguir desarrollando sus iniciativas.

En tal sentido, han decidido invertir en clubes de lujo en el norte del país, específicamente en Piura, donde desembolsarán más de US$ 150 millones en el mediano plazo. El más ambicioso es el proyecto Hayat Punta Sal, el cual contará se con dos línea de negocios, ya que se comercializarán lotes de playa y además contará con un club que generará membresías. El capex definido para este desarrollo superará los US$ 80 millones, de los cuales US$ 50 millones se darán este año y el resto el 2026, con la finalidad de que se entreguen en 2027.

“Es un formato de club con vivienda que no existe en Perú y esperamos que en el primer año de funcionamiento podamos atender al 40% de la demanda que visitan las playas del norte, es decir, alrededor de 50,000 familias, y hacia el segundo año captar al 70%. Además, no solo buscamos atender al visitante local sino también del extranjero, como la de Ecuador, Chile y Argentina”, mencionó César del Valle.

El otro proyecto que tendrá el mismo formato es el Hayat Zorritos, que implicará una inversión de US$ 30 millones y se desarrollará en un terreno de 30 hectáreas. Esta iniciativa iniciará obras en 2026 y se entregaría el 2028. Serán 775 lotes que se comercializarán. Mientras que el tercer proyecto del norte será Hayat Vichayito, el cual tendrá un presupuesto de US$ 50 millones y será también un club de lujo con residencia.

“Lo que buscamos es que el concepto Hayat signifique las playas más top del norte del Perú. Cada proyecto se entregará de manera escalonada, el de Punta Sal en 2027, el de Zorritos en 2028 y el de Vichayito en 2029, según nuestro plan de ejecución”, acotó, tras añadir que se encuentran lotes desde US$ 45,000 de 150 metros cuadrados, mientras que la membresía tendrá un ticket de US$ 9,900 por lanzamiento y, una vez se inaugure se ubicará en US$ 17,000.

Con estos tres proyectos, Grupo del Valle espera generar ingresos por US$ 500 millones en los siguientes tres años solo por los clubes vacacionales. Además, la expectativa es que este año se coloquen las 450 unidades de lotes en Hayat Punta Sal.

Mirada en Paracas y Chancay

Además de sus proyectos en el norte, Del Valle reveló que tienen más desarrollos en cartera situados cerca al mar. En concreto, detalló que planean desarrollar una iniciativa también bajo un concepto de club con propiedad en un terreno de 92 hectáreas, que implicaría una inversión cercana a los US$ 150 millones.

“Ya tenemos cerrado el terreno en Paracas, pero por un tema de orden no podemos lanzarlo. Lo tenemos previsto para el primer trimestre del 2026, porque no queremos que se choquen con los otros proyectos”, puntualizó.

Otra zona que han puesto la mirada es en Chancay. Y es que actualmente están cerca de cerrar la adquisición de un terreno de casi 1,400 hectáreas que está situado a cinco minutos del nuevo megapuerto. En este suelo buscan desarrollar un nuevo proyecto que, si bien aun están diseñando el formato serían condominios con una zona logística. No obstante, aclara que ello recién se ejecutaría hacia el 2027.

“Chancay es una oportunidad que pensamos será muy importante para la marca tenerla. Está en línea de playa y seguramente estará en nuestro plan de inversiones tomarlo. La compra la cerramos este año y el 2027, conociendo cómo evolucione el puerto de Chancay y la demanda que se requiera la diseñaremos. También hay algunas opciones de negocios en el puerto de Matarani en Arequipa, para atender a la demanda logística que hay ahí”, sentenció.

Oferta. En Arequipa también tienen un proyecto residencial Quinta Natura. Es la primera iniciativa con lotes para primera vivienda, por lo que también buscan tener más iniciativas en este formato, además de los conceptos de playa con condominios integrados.

