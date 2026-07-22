Sunat: Tribunal Fiscal precisa cómo acreditar préstamos y origen del dinero. | Foto: Istock
Sunat: Tribunal Fiscal precisa cómo acreditar préstamos y origen del dinero. | Foto: Istock
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Gerardo Rosales Diaz
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Los préstamos entre personas, socios, accionistas o empresas suelen formalizarse mediante contratos de mutuo dinerario. No obstante, cuando estas operaciones son utilizadas para sustentar el origen de un patrimonio frente a la Sunat, la documentación contractual puede no ser suficiente.

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