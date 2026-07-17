La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) intensificará durante los próximos meses la identificación de empresas que habrían sido utilizadas para emitir comprobantes de pago por operaciones inexistentes, en el marco del régimen de Sujetos sin Capacidad Operativa (SSCO). La entidad estima que, hacia finales de este año, culminará el procedimiento para identificar alrededor de 3,000 empresas vinculadas a un crédito fiscal sospechoso superior a los S/ 5,000 millones.

El objetivo de esta estrategia es fortalecer la detección de esquemas de evasión tributaria en los que empresas sin infraestructura, personal, activos o capacidad económica suficiente emiten facturas que luego son utilizadas por terceros para reducir indebidamente el pago de impuestos.

Desde la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N.° 1532, la Sunat ha publicado en su portal institucional la relación de 212 Sujetos sin Capacidad Operativa. Según la entidad, los comprobantes emitidos por estas empresas fueron utilizados por 78,163 clientes para sustentar compras por aproximadamente S/ 709 millones.

Como resultado de las acciones de control, la administración tributaria informó que ya recuperó más de S/ 341 millones, cifra que representa cerca del 50% del monto observado.

Sunat acelera detección de empresas vinculadas a esquemas de evasión tributaria | (Foto referencial: Freepik)

Deducción indebida de impuestos

La Sunat explicó que este tipo de esquemas permite a los supuestos adquirentes deducir de manera indebida el crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas (IGV), así como registrar costos o gastos para disminuir la base imponible del Impuesto a la Renta, reduciendo el monto de los tributos que les correspondería pagar.

Además, recordó que este tipo de conductas puede configurar una modalidad de evasión tributaria susceptible de generar responsabilidades administrativas e incluso penales.

La entidad estima que las deducciones tributarias sustentadas en operaciones no reales habrían ocasionado una pérdida potencial de aproximadamente S/ 21,504 millones para el Estado, recursos que, de haberse recaudado, pudieron destinarse al financiamiento de servicios públicos, infraestructura y otras obras.

Identificación de nuevos SSCO

Como parte del fortalecimiento de sus acciones de control, la Sunat ejecutará una estrategia intensiva para identificar nuevos Sujetos sin Capacidad Operativa.

La administración tributaria prevé determinar alrededor de 3,000 empresas presuntamente vinculadas a la emisión de comprobantes asociados a un crédito fiscal sospechoso superior a S/ 5,000 millones, lo que, según indicó, refleja la magnitud de las operaciones que podrían estar siendo utilizadas para reducir indebidamente las obligaciones tributarias.

Mecanismo de control

La Sunat destacó que el régimen de Sujetos sin Capacidad Operativa constituye uno de los principales mecanismos implementados para identificar riesgos asociados al uso de comprobantes que generan efectos tributarios respecto del crédito fiscal, costos y gastos.

Asimismo, señaló que el Decreto Legislativo N.° 1532 permite actuar directamente sobre los proveedores que emiten comprobantes por operaciones presuntamente inexistentes, superando el modelo tradicional de fiscalización, que obligaba a revisar individualmente a cada uno de los adquirentes que utilizaron dichos documentos.

En ese sentido, la entidad sostuvo que la continuidad de este régimen resulta relevante para fortalecer la detección de operaciones de riesgo vinculadas a la evasión tributaria y al uso de empresas de fachada.