¿Sabías que un pequeño descuido al girar un cheque te hubiera podido costar miles de Soles en IGV? En este podcast de Consultorio Tributario, Francisco Pantigoso analiza la histórica Casación N° 02397-2019. La Corte Suprema ha puesto un límite a las interpretaciones de la Sunat, determinando que no poner la cláusula ‘No Negociable’ en un cheque no invalida tu derecho al crédito fiscal, siempre y cuando se demuestre que el proveedor cobró el dinero.
Escuchemos este importante podcast, para estar alertas ante posibles abusos interpretativos por parte del fisco.