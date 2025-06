En tal sentido, Carlos Blanco, managing director de deuda privada de Credicorp Capital, advirtió que los ahorros previsionales administrados por estas empresas bajaron de US$ 51,700 millones en el 2019 a US$ 29,000 millones a marzo del 2025, ¿qué se prevé en adelante?

Credicorp estima que con un octavo retiro el patrimonio del sistema previsional privado bajaría a US$ 21,900 millones (en 25%).

“Las AFP son los principales inversionistas institucionales que alimentan los fondos de deuda privada y otros fondos de inversión también”, destacó Blanco.

“(Las AFP) son (hoy) bastante más grandes que las compañías de seguros que tienen US$ 18,300 millones, pero si se aprueba un nuevo retiro, calculamos que eventualmente el tamaño de ambos tipos de inversionistas se va a acercar muchísimo”, enfatizó.

Sin embargo, los fondos de deuda privada poseen hoy suficiente dinero disponible para invertir, lo que les permitiría esperar aproximadamente dos años a que las AFP recuperen su liquidez, acotó.

Sistema privado de pensiones (Fuente: Credicorp Capital)

Pugna por invertir

El mercado de los fondos de deuda privada, es decir, de financiamiento no bancario otorgado principalmente a medianas y grandes empresas, se ha más que duplicado en el último quinquenio en el Perú, según Credicorp Capital.

Así, estos fondos pasaron de US$ 1,000 millones de activos comprometidos en el 2020 a US$ 2,200 millones al cierre del 2024.

“Nos referimos (con deuda privada) a aquella deuda que es más larga de un año, y que generalmente ofrece una flexibilidad adicional a una deuda de corto plazo recurrente”, precisó Blanco.

Dentro de ese mercado, el mayor incremento se dio en los fondos de deuda estructurada, que representan el 68% del monto total gestionado.

Los activos comprometidos en fondos de deuda estructurada se triplicaron desde el 2020, al pasar de US$ 500 millones a US$ 1,500 millones al cierre del 2024. De ese patrimonio, US$ 600 millones ya están invertidos, pero otros US$ 900 millones aún quedan por colocarse (prestarse), detalló el ejecutivo.

Fondos deuda estructurada (Fuente: Credicorp Capital)

“(Como gestores) vamos a estar muy concentrados en invertir esos fondos que tenemos disponibles. Para levantar capital sí vemos un poco más de dificultad porque las AFP (los principales inversionistas) van a estar atentas a lo que suceda con un potencial octavo retiro”, sostuvo Blanco.

Los activos comprometidos corresponden al dinero que reciben de los inversionistas, a cambio de un retorno en el futuro, y que se destina a financiar empresas “conforme se van encontrando oportunidades”, mencionó.

“Los 12 fondos de deuda privada (que manejan los cinco principales jugadores del mercado) tienen un espacio de inversión superrelevante hacia adelante”, recalcó.

Si bien el monto administrado por los fondos de deuda estructurada subió exponencialmente, no ocurrió lo mismo con las inversiones realizadas que solo pasaron de US$ 400 millones a US$ 600 millones entre el 2020 y el 2024. Es decir, los gestores recaudaron más tickets de sus clientes, pero no han prestado a la misma velocidad.

“Los US$ 400 millones (que se observaban en el 2020) no se movieron mucho en el tiempo”, afirmó el manager.