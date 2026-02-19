Aunque faltan varios meses para el inicio del verano en Estados Unidos, el 21 de junio de 2026, millones de ciudadanos y residentes deben alistarse para ajustar sus relojes con el fin de aprovechar mejor la luz solar. Si bien se trata de una práctica común desde hace varios años, lo cierto es que no a todos les gusta cambiar la hora, postura que también comparten algunas autoridades que han presentado propuestas para que el horario de verano sea permanente. En esta nota, te explicamos en qué consiste la iniciativa Daylight Act que está en el Congreso federal.

La llegada del verano no solo trae más horas de luz, también reabre la discusión sobre si tiene sentido seguir cambiando la hora, y por eso dos proyectos Daylight Act ganan protagonismo en el Congreso (Crédito: Imagen creada por Gestión Mix usando la IA de Gemini)

LO QUE DEBES SABER SOBRE LA INICIATIVA DAYLIGHT ACT

La Daylight Act es una propuesta de ley federal relacionada con el horario de verano y el cambio de hora en Estados Unidos. Hay dos iniciativas recientes con ese nombre:

H.R. 300 (Daylight Act)

H.R. 300 (Daylight Act) fue presentada por Celeste Maloy, congresista republicana por Utah, el pasado 9 de enero de 2025, como proyecto de ley en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Esta iniciativa propone, en esencia, facilitar que los estados puedan mantener el horario de verano de forma permanente y así dejar de cambiar la hora dos veces al año.

En otras palabras, busca permitir que los estados que hoy tienen que alternar entre horario estándar y el horario de verano puedan optar por quedarse todo el año con la hora de “daylight saving time” sin necesidad de una aprobación especial del Congreso.

¿Cuál es su estado en el Congreso? H.R. 300 (Daylight Act) sigue en trámite y aún no es ley. De acuerdo con el registro oficial del Congreso, el proyecto fue presentado en la Cámara de Representantes el 9 de enero de 2025 y remitido al comité correspondiente (Energy and Commerce). No ha avanzado más allá de esa etapa; por lo tanto, está pendiente en comité y no ha sido aprobada por ninguna de las dos cámaras.

H.R. 7378 (Daylight Act of 2026)

La otra iniciativa H.R. 7378 (Daylight Act of 2026) fue presentada en febrero de 2026 por el representante Greg Steube, republicano por Florida, quien propone que la Ley de Luz Diurna adelante permanentemente todos los relojes del país media hora respecto al horario actual y, de esta forma, eliminar por completo los cambios estacionales de horario.

La eliminación completa del horario de verano estacional, aseguró, acabaría el cambio de hora de marzo y noviembre, y el país se quedaría todo el año con ese nuevo horario “intermedio” adelantado 30 minutos.

¿Cuál es su estado en el Congreso? H.R. 7378 está apenas en la primera fase del proceso legislativo, pus fue presentada el 4 de febrero de 2026 por Steube en la Cámara de Representantes. Ese mismo día fue remitida al Comité de Energía y Comercio (House Committee on Energy and Commerce) y hasta ahora no hay audiencias, votos en comité ni votaciones en el pleno registradas, por lo que el proyecto sigue “en comité” y no ha avanzado a la siguiente etapa.

En ambos casos, la idea de fondo es terminar con el ritual de “spring forward/fall back”, ya sea dejando a los estados adoptar horario de verano fijo o cambiando el estándar nacional del tiempo para todo el año.