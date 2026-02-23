El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, se refirió a la decisión del presidente José Balcázar de designar a Hernando de Soto como presidente del Consejo de Ministros, indicando que “no es una mala opción”.

Rospigliosi admitió que su elección como titular de la PCM fue una sorpresa y resaltó que se mantiene ante la expectativa en la elección del resto del Gabinete Ministerial.

”Me parece, en mi opinión personal, que no es una mala opción. Es un hombre que tiene amplios conocimientos sobre muchos temas y yo creo que podría comportarse con sensatez, que es lo que se necesita en este periodo de crisis", indicó en una conferencia de prensa.

Asimismo, expresó su deseo de que De Soto tenga influencia y poder de decisión en la nominación de los ministros que jurarán, esperando que este nuevo gabinete “sea lo más razonable y responsable posible”

Sobre posible indulto de Castillo

Por otro lado, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, indicó que es inviable un posible indulto al expresidente Pedro Castillo debido a que se requiere la opinión de una comisión y una serie de trámites que no están disponibles actualmente.

“Eso creo que no va a ocurrir y, si ocurriera, sería una gravísima violación de la ley y de la Constitución, y entonces ahí sí estaríamos en serios problemas”, añadió.