Fernando Rospigliosi, presidente encargado de la Mesa Directiva del Congreso. Foto: GEC / Mario Zapata
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, indicando que “no es una mala opción”.

Rospigliosi admitió que su elección como titular de la PCM fue una sorpresa y resaltó que se mantiene ante la expectativa en la elección del resto del Gabinete Ministerial.

”Me parece, en mi opinión personal, que no es una mala opción. Es un hombre que tiene amplios conocimientos sobre muchos temas y yo creo que podría comportarse con sensatez, que es lo que se necesita en este periodo de crisis", indicó en una conferencia de prensa.

Asimismo, expresó su deseo de que , esperando que este nuevo gabinete “sea lo más razonable y responsable posible”

LEA TAMBIÉN: José Balcázar ya tiene premier: Los entretelones de la formación del gabinete Hernando de Soto

Sobre posible indulto de Castillo

Por otro lado, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, indicó que es inviable un posible indulto al expresidente Pedro Castillo debido a que se requiere la opinión de una comisión y una serie de trámites que no están disponibles actualmente.

LEA TAMBIÉN: La sombra de Pedro Castillo en el gobierno de Balcázar: Sobrino del expresidente en su despacho

“Eso creo que no va a ocurrir y, si ocurriera, sería una gravísima violación de la ley y de la Constitución, y entonces ahí sí estaríamos en serios problemas”, añadió.

El economista Hernando de Soto jurará como nuevo jefe de Gabinete Ministerial del gobierno de Balcázar este martes, según informó Palacio de Gobierno. (Foto: Presidencia Perú)
