Hernando de Soto fue candidato presidencial en el 2021. En un principio iba a postular para las elecciones del 2026 pero se retiró de la carrera. Foto: GEC
Hernando de Soto fue candidato presidencial en el 2021. En un principio iba a postular para las elecciones del 2026 pero se retiró de la carrera. Foto: GEC
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Este martes 24 de febrero juramentará el gabinete ministerial presidido por , se da para preservar el modelo económico liberal.

En diálogo con Exitosa, el presidente Balcázar precisó que recurrió a “una de las personalidades más importantes de la economía y mundial” para que su gobierno transitorio respete los lineamientos económicos y para “rediseñar la democracia”.

y que nuevo presidente de la república que debe llegar en julio, tenga las líneas maestras y no sobresaltos económicos”, manifestó Balcázar.

LEA TAMBIÉN: Elecciones 2026: ¿Cuánto es la multa por incumplir con ser miembro de mesa?
Balcázar aseguró que no hay espacio para modelos económicos socialistas. Foto: Andina
Balcázar aseguró que no hay espacio para modelos económicos socialistas. Foto: Andina

El también presidente del Congreso reiteró que tras la reunión con Julio Velarde, “no queda para ensayar modelos económicos socialistas”.

“El Perú está totalmente aislado y hay que darle relevancia, y qué personalidad nos puede permitir: Hernando de Soto. Es un hombre que tiene contactos muy buenos y hay que aprovecharlo“, puntualizó.

TE PUEDE INTERESAR

Elecciones Generales 2026: ¿Cuáles son las regiones con mayor número de votantes?
Elecciones 2026: planes de gobierno de los partidos que aspiran a la presidencia del Perú
Debate presidencial: JNE sorteará este viernes 20 las seis fechas para elecciones 2026
Sueldo promedio en Perú subió a su mayor ritmo en 16 años: ¿se mantendrá en época de elecciones?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.