Este martes 24 de febrero juramentará el gabinete ministerial presidido por Hernando de Soto, cuya designación, en palabras del mandatario interino José María Balcázar, se da para preservar el modelo económico liberal.

En diálogo con Exitosa, el presidente Balcázar precisó que recurrió a “una de las personalidades más importantes de la economía y mundial” para que su gobierno transitorio respete los lineamientos económicos y para “rediseñar la democracia”.

“Tenemos que recurrir (a Hernando de Soto) para garantizar el modelo económico y que nuevo presidente de la república que debe llegar en julio, tenga las líneas maestras y no sobresaltos económicos”, manifestó Balcázar.

Balcázar aseguró que no hay espacio para modelos económicos socialistas. Foto: Andina

El también presidente del Congreso reiteró que tras la reunión con Julio Velarde, “no queda para ensayar modelos económicos socialistas”.

“El Perú está totalmente aislado y hay que darle relevancia, y qué personalidad nos puede permitir: Hernando de Soto. Es un hombre que tiene contactos muy buenos y hay que aprovecharlo“, puntualizó.