Hernando de Soto. (Foto: Andina)
Hernando de Soto. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

del gobierno encargado de José María Balcázar.

A través de un comunicado, l y que “su incorporación fortalece el rumbo institucional del gobierno de transición y respalda, entre otras prioridades, la garantía de elecciones limpias y transparentes”.

Además, precisaron que el martes 24 de febrero se juramentará a todo el Gabinete Ministerial.

LEA TAMBIÉN: ¿Nuevo giro con la era de José Balcázar? Qué se espera de los indicadores económicos

¿Quién es Hernando De Soto?

Nació en Arequipa en 1941. Estudió en Europa, principalmente en Suiza,

Trabajó como economista para el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, hoy Organización Mundial del Comercio).

En su regreso al Perú, fundó el Instituto Libertad y Democracia (ILD), dedicado a reformas de propiedad, formalización y diseño institucional para economías en desarrollo, con proyectos en América Latina, África, Asia, Medio Oriente y países exsoviéticos.

Asimismo, publicó los libros económicos “El otro sendero” y “El misterio del capital”.

LEA TAMBIÉN: José María Balcázar: No está en agenda indulto ni gracia presidencial

Trayectoria política

el programa de liberalización y ajuste de inicios de la década de 1990, con el objetivo de frenar la hiperinflación y estabilizar la economía del país.

Hernando, además, fue candidato presidencial en el año 2021 por el partido Avanza País, alcanzado alrededor del 11.5% de los votos quedando en cuarto puesto, sin pasar a segunda vuelta.

En 2025, anunció su candidatura presidencial por el partido Progresemos. Sin embargo, en mayo de ese mismo año renunció a su precandidatura por la misma organización.

Balcázar recibe a Hernando de Soto. (Foto: Andina)
Balcázar recibe a Hernando de Soto. (Foto: Andina)

TE PUEDE INTERESAR

José Balcázar visitó a Pedro Castillo en un día no autorizado
Julio Velarde: Tarea del nuevo gobierno es que no se interrumpa “vientos favorables”
José Balcázar se reunió con Hernando de Soto y la SNI

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.