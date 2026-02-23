Hernando de Soto Polar ha sido designado como el nuevo presidente del Consejo de Ministros del gobierno encargado de José María Balcázar.
A través de un comunicado, la Presidencia de la República anunció esta incorporación, resaltando que “se trata de un peruano de reconocido prestigio y respeto internacional” y que “su incorporación fortalece el rumbo institucional del gobierno de transición y respalda, entre otras prioridades, la garantía de elecciones limpias y transparentes”.
Además, precisaron que el martes 24 de febrero se juramentará a todo el Gabinete Ministerial.
LEA TAMBIÉN: ¿Nuevo giro con la era de José Balcázar? Qué se espera de los indicadores económicos
¿Quién es Hernando De Soto?
Nació en Arequipa en 1941. Estudió en Europa, principalmente en Suiza, formándose como economista y vinculándose a organismos internacionales.
Trabajó como economista para el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, hoy Organización Mundial del Comercio). Fue presidente del comité de la Organización de Países Exportadores de Cobre y ocupó cargos ejecutivos en corporaciones internacionales como la Swiss Bank Corporation.
En su regreso al Perú, fundó el Instituto Libertad y Democracia (ILD), dedicado a reformas de propiedad, formalización y diseño institucional para economías en desarrollo, con proyectos en América Latina, África, Asia, Medio Oriente y países exsoviéticos.
Asimismo, publicó los libros económicos “El otro sendero” y “El misterio del capital”.
LEA TAMBIÉN: José María Balcázar: No está en agenda indulto ni gracia presidencial
Trayectoria política
De Soto fue asesor económico del expresidente Alberto Fujimori y uno de los principales diseñadores del denominado “Fujishock”, el programa de liberalización y ajuste de inicios de la década de 1990, con el objetivo de frenar la hiperinflación y estabilizar la economía del país.
Hernando, además, fue candidato presidencial en el año 2021 por el partido Avanza País, alcanzado alrededor del 11.5% de los votos quedando en cuarto puesto, sin pasar a segunda vuelta.
En 2025, anunció su candidatura presidencial por el partido Progresemos. Sin embargo, en mayo de ese mismo año renunció a su precandidatura por la misma organización.