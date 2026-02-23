Hernando de Soto Polar ha sido designado como el nuevo presidente del Consejo de Ministros del gobierno encargado de José María Balcázar.

A través de un comunicado, la Presidencia de la República anunció esta incorporación, resaltando que “se trata de un peruano de reconocido prestigio y respeto internacional” y que “su incorporación fortalece el rumbo institucional del gobierno de transición y respalda, entre otras prioridades, la garantía de elecciones limpias y transparentes”.

Además, precisaron que el martes 24 de febrero se juramentará a todo el Gabinete Ministerial.

¿Quién es Hernando De Soto?

Nació en Arequipa en 1941. Estudió en Europa, principalmente en Suiza, formándose como economista y vinculándose a organismos internacionales.

Trabajó como economista para el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, hoy Organización Mundial del Comercio). Fue presidente del comité de la Organización de Países Exportadores de Cobre y ocupó cargos ejecutivos en corporaciones internacionales como la Swiss Bank Corporation.

En su regreso al Perú, fundó el Instituto Libertad y Democracia (ILD), dedicado a reformas de propiedad, formalización y diseño institucional para economías en desarrollo, con proyectos en América Latina, África, Asia, Medio Oriente y países exsoviéticos.

Asimismo, publicó los libros económicos “El otro sendero” y “El misterio del capital”.

Trayectoria política

De Soto fue asesor económico del expresidente Alberto Fujimori y uno de los principales diseñadores del denominado “Fujishock”, el programa de liberalización y ajuste de inicios de la década de 1990, con el objetivo de frenar la hiperinflación y estabilizar la economía del país.

Hernando, además, fue candidato presidencial en el año 2021 por el partido Avanza País, alcanzado alrededor del 11.5% de los votos quedando en cuarto puesto, sin pasar a segunda vuelta.

En 2025, anunció su candidatura presidencial por el partido Progresemos. Sin embargo, en mayo de ese mismo año renunció a su precandidatura por la misma organización.