El precio del dólar bajaría tras el proceso electoral en el Perú y se ubicaría entre S/ 3.25 y S/ 3.35 al cierre del presente año, según el último informe Situación Perú, elaborado por BBVA Research.

El economista jefe para Perú de BBVA Research, Hugo Perea, indicó que el tipo de cambio finalizará el 2026 en un rango entre S/ 3.25 y S/ 3.35 por dólar (como promedio diario para diciembre), y estaría en un nivel similar en el 2027.

Cabe indicar que esta mañana la cotización de venta del dólar se situaba en S/ 3.436 en el mercado interbancario (entre bancos), nivel inferior al de la jornada previa de S/ 3.422.

“El reciente conflicto en Medio Oriente cambió la tendencia de fortalecimiento que venía registrando el sol peruano. El aumento de las tensiones geopolíticas impulsó una apreciación global del dólar, contexto en el que la moneda local se debilitó de manera abrupta e importante”, sostuvo.

“En el escenario base que presenta BBVA Research se considera que estas tensiones serán transitorias y tendrán un impacto macroeconómico limitado. Una vez superado el proceso electoral, y siempre que el resultado no sea contrario a la economía de mercado, el sol peruano tendería a fortalecerse nuevamente”, agregó.

El BBVA Research señaló que este comportamiento del dólar estará respaldado por el elevado superávit externo y por el aumento del diferencial de tasas de interés, dado que se prevé que la Reserva Federal de Estados Unidos retome el proceso de recorte de tasas durante el segundo semestre del 2026.

Inflación

Por otro lado, la entidad financiera refirió que la inflación se mantiene dentro del rango meta del Banco Central de Reserva en febrero, pues se ubicó en 2.2%.

“Tanto la inflación subyacente como las expectativas inflacionarias se sitúan en torno al centro del rango objetivo. No obstante, los choques de oferta que vienen afectando a la economía podrían generar presiones temporales al alza sobre los precios durante los próximos meses. Dado el carácter transitorio de estos factores, se espera que estas presiones se disipen hacia finales de año”, explicó.

BBVA Research prevé que la inflación cerrará el 2026 en torno a 2.6% y que se ubicará en un nivel no muy distinto a fines del 2027, dentro del rango meta.

“En este contexto, el Banco Central mantiene desde setiembre del año pasado la tasa de interés de referencia en 4.25%. Aunque los choques de oferta podrían debilitar la actividad económica y elevar la inflación en el corto plazo, BBVA Research no anticipa cambios en la tasa de política monetaria, siempre que las expectativas inflacionarias permanezcan ancladas”, agregó.