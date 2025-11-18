El presidente José Jerí anunció la continuidad del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao para enfrentar a la criminalidad.

“Estamos en el día 26 del estado de emergencia en Lima y el Callao. Evidentemente, el estado de emergencia continuará”, afirmó el mandatario, tras poner en marcha el Puesto Comando Temporal del Callao, ubicado en la avenida Sáenz Peña, a pocos metros del Mercado Central.

En ese sentido, el mandatario sostuvo que el estado de emergencia viene dando resultados óptimos, con lo cual se están revirtiendo las cifras negativas que se registraban al inicio de su gestión.

“Cuando hemos encontrado las cifras, las hemos encontrado hacia arriba. Se ha controlado el crecimiento de la delincuencia y de la criminalidad. Se ha controlado. Ahora el siguiente paso es disminuirlo”, apuntó.

En ese sentido, destacó que los esfuerzos desplegados por los alcaldes, el Congreso, el Poder Ejecutivo y el Estado, en su conjunto, son poco comunes.

“Actuar en sintonía no es sencillo. Cada institución suele trabajar por su lado, pero ahora estamos avanzando en unidad y, aunque todavía no alcanzamos nuestro mejor nivel, vamos a consolidar un verdadero trabajo articulado”, remarcó.

Durante su visita a este centro de articulación, el jefe de Estado supervisó acciones de patrullajes en la jurisdicción y constató el sistema de videovigilancia y de radiocomunicación, interconectado entre el Serenazgo y la Policía Nacional. Asimismo, la operatividad de los vehículos de las fuerzas combinadas, con presencia constante para acciones inmediatas.

El nuevo puesto de comando tendrá como funciones coordinar patrullajes, operativos y puntos de control en tiempo real, servir como nodo de coordinación interinstitucional entre PNP, FF. AA. y Serenazgo, facilitar la toma rápida de decisiones operativas, optimizar los recursos humanos, logísticos y tecnológicos y mantener presencia disuasiva permanente con unidades de las fuerzas integradas.

“Este puesto temporal de articulación tiene como objetivo funcionar como un centro de comando que integre los esfuerzos de todas las fuerzas del orden y brinde tranquilidad a la población. Más aún ahora, cuando estamos próximos a las fiestas de fin de año, los peruanos merecen vivir con mayor seguridad, no solo aquí, sino en todo el país”, enfatizó el mandatario.

¿Qué significa el estado de emergencia?

Durante el estado de emergencia quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, comprendidos en los incisos 11), 12) y 24) literal f) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.

Asimismo, dispone la intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, y en el Decreto Legislativo Nº 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2020-DE, respectivamente.