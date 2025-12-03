Los días feriados que se producen durante el descanso vacacional no se descuentan de las vacaciones tomadas. Conozca otras reglas en esta nota. Foto: Andina
Los días feriados que se producen durante el descanso vacacional no se descuentan de las vacaciones tomadas. Conozca otras reglas en esta nota. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter Legal
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Este lunes 8 y martes 9 de diciembre se celebrarán en el Perú . Frente a ello, se da cuenta de algunas reglas que se aplicarán a este beneficio laboral.

La abogada laboralista, Mónica Pizarro, socia de Echecopar, explica diversas situaciones que se pueden presentar para los trabajadores:

Trabajar en un día feriado

Los trabajadores del sector privado que acuerden trabajar el 8 o el 9 de diciembre, sin gozar un día libre de compensación posterior, deben recibir un pago adicional equivalente a dos días de trabajo (uno por el trabajo realizado y otro por la sobretasa del 100%).

Esto también aplica para el personal que realice teletrabajo.

LEA TAMBIÉN: ¿Perú se prepara para reducir, ahora sí, sus feriados? Lo que dijo el MEF

Cálculo del monto a recibir por trabajar un día feriado

Para calcular el monto adicional, es necesario dividir el salario entre treinta para obtener el valor por día. Por ejemplo, si se percibe una remuneración mensual de S/ 3,000, la remuneración diaria será de S/ 100. En caso trabaje el lunes 8 de diciembre le corresponde:

· Un día de remuneración por trabajo realizado (S/ 100)

· Un día de remuneración por la sobretasa del 100% (S/ 100)

Entonces, debería recibir un total de S/ 200 por el día , en adición a la remuneración mensual habitual de S/ 3,000.

Descanso semanal que coincide con feriados

Si el día de descanso habitual coincide con el próximo feriado del 8 y 9 de diciembre, el trabajador no tendrá derecho a un pago adicional.

LEA TAMBIÉN: Empresas: ¿Deben los trabajadores considerar los feriados dentro de sus vacaciones?

Días feriados durante vacaciones

Los días feriados que se producen durante el no se descuentan de las vacaciones tomadas, salvo que la empresa haya acordado con sus trabajadores contar las vacaciones en días hábiles, como un beneficio.

TE PUEDE INTERESAR

Reducción de feriados y las otras medidas que piden los empresarios al Gobierno
Feriados en Perú 2025: ¿cuáles son los feriados que restan en el año?
Congreso: proponen trasladar feriados para generar fines de semana largos
Empresas en alerta: riesgos y claves ante los 16 feriados del calendario laboral 2025

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.