Este lunes 8 y martes 9 de diciembre se celebrarán en el Perú dos días feriados consecutivos. Frente a ello, se da cuenta de algunas reglas que se aplicarán a este beneficio laboral.
La abogada laboralista, Mónica Pizarro, socia de Echecopar, explica diversas situaciones que se pueden presentar para los trabajadores:
Trabajar en un día feriado
Los trabajadores del sector privado que acuerden trabajar el 8 o el 9 de diciembre, sin gozar un día libre de compensación posterior, deben recibir un pago adicional equivalente a dos días de trabajo (uno por el trabajo realizado y otro por la sobretasa del 100%).
Esto también aplica para el personal que realice teletrabajo.
Cálculo del monto a recibir por trabajar un día feriado
Para calcular el monto adicional, es necesario dividir el salario entre treinta para obtener el valor por día. Por ejemplo, si se percibe una remuneración mensual de S/ 3,000, la remuneración diaria será de S/ 100. En caso trabaje el lunes 8 de diciembre le corresponde:
· Un día de remuneración por trabajo realizado (S/ 100)
· Un día de remuneración por la sobretasa del 100% (S/ 100)
Entonces, debería recibir un total de S/ 200 por el día feriado laborado, en adición a la remuneración mensual habitual de S/ 3,000.
Descanso semanal que coincide con feriados
Si el día de descanso habitual coincide con el próximo feriado del 8 y 9 de diciembre, el trabajador no tendrá derecho a un pago adicional.
Días feriados durante vacaciones
Los días feriados que se producen durante el descanso vacacional no se descuentan de las vacaciones tomadas, salvo que la empresa haya acordado con sus trabajadores contar las vacaciones en días hábiles, como un beneficio.