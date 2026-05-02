El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) brindó recomendaciones para contratar o mejorar un plan de internet fijo, con el fin de garantizar una conexión estable para actividades como gaming, streaming y consumo de contenidos digitales.

El Osiptel señaló que, antes de contratar o cambiar de plan de internet fijo, los usuarios deben evaluar su necesidad real de uso, como la velocidad de carga y descarga o la capacidad para transmitir datos sin interrupciones.

Asimismo, recomendó determinar el presupuesto disponible para el servicio y verificar si la empresa operadora cuenta con cobertura en el domicilio, así como el tipo de conexión disponible, que puede ser fibra óptica, cable coaxial o inalámbrica.

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La herramienta Checa tu plan permite comparar precios y características de servicios de internet según el distrito. (Foto: Osiptel)

Como parte de estas recomendaciones, el organismo destacó el uso de su herramienta digital Checa tu plan, que permite comparar las ofertas de internet fijo disponibles según el distrito, filtrando características y precios para elegir la opción que mejor se ajuste a las necesidades del usuario.

Esta plataforma también incluye una calculadora que permite estimar la velocidad de internet requerida en función del número de integrantes del hogar y los usos habituales del servicio.

Osiptel en evento tecnológico

El Osiptel participará en el Día del Cómic Festival para orientar a usuarios sobre internet, telefonía y servicios digitales. (Foto: Freepik)

Para difundir el uso de estas herramientas, el organismo participa en el Día del Cómic Festival, que se realiza del 30 de abril al 3 de mayo en el parque Próceres de la Independencia, en el distrito de Jesús María.

Durante el evento, el Osiptel cuenta con pantallas interactivas para que los asistentes conozcan el funcionamiento de herramientas como Checa tu internet móvil, Checa tu señal y Checa tus líneas.

Además, en el stand número 7, ubicado en la zona gamer, el personal del organismo brinda orientación a los usuarios sobre servicios móviles, telefonía fija, internet y televisión por cable, así como atención ante posibles inconvenientes.