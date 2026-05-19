Los recientes trabajos permitieron prácticamente duplicar el ancho conocido de la mineralización en superficie dentro de la denominada Zona 2 del proyecto. (Foto referencial: Andina)
Los recientes trabajos permitieron prácticamente duplicar el ancho conocido de la mineralización en superficie dentro de la denominada Zona 2 del proyecto. (Foto referencial: Andina)
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Redacción Gestión
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La canadiense de esta iniciativa minera ubicada en Perú. La compañía informó que los recientes trabajos en el objetivo Nioc permitieron ampliar el área mineralizada identificada en superficie y reforzar las expectativas sobre futuras perforaciones.

Los nuevos resultados corresponden a trabajos de muestreo realizados en la denominada Zona 2 del proyecto. Según la minera, , lo que permitió prácticamente duplicar el ancho conocido de la mineralización detectada previamente en la zona.

La empresa destacó que uno de los principales resultados obtenidos fue un intervalo de más de 70 metros con contenido de cobre y oro, además de otros tramos adicionales con presencia relevante de minerales. .

“Estos resultados refuerzan nuestra visión de Nioc como una de las áreas prioritarias dentro de Sombrero”, afirmó Ivan Bebek, presidente y CEO de Coppernico, al destacar que la compañía espera avanzar hacia una nueva etapa de perforaciones en el proyecto.

Estudios geofísicos sugieren que la mineralización en Sombrero podría extenderse por más de 1.5 kilómetros y alcanzar cientos de metros de profundidad. (Foto referencial: Andina)
Estudios geofísicos sugieren que la mineralización en Sombrero podría extenderse por más de 1.5 kilómetros y alcanzar cientos de metros de profundidad. (Foto referencial: Andina)
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Avances en proyecto Sombrero para 2026

La minera explicó además que estudios geofísicos recientes sugieren que la zona mineralizada podría extenderse por más de 1.5 kilómetros y alcanzar cientos de metros de profundidad. Esto incrementa el atractivo del proyecto Sombrero, en un contexto donde el cobre mantiene alta demanda internacional por su uso en industrias vinculadas a la electrificación y la transición energética.

Otro aspecto relevante es que la mineralización continúa abierta hacia el norte, lo que significa que todavía no se ha determinado el límite total del área con presencia de cobre y oro. Frente a ello, Coppernico continuará desarrollando nuevos trabajos de exploración y mapeo para ampliar la información disponible sobre el proyecto.

La minera canadiense prepara una nueva fase de perforaciones para seguir evaluando el potencial del proyecto Sombrero. (Foto referencial: Andina)
La minera canadiense prepara una nueva fase de perforaciones para seguir evaluando el potencial del proyecto Sombrero. (Foto referencial: Andina)
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En paralelo, la compañía señaló que avanza en las etapas finales de ampliación de permisos y en conversaciones relacionadas con el acceso comunitario en la zona de operaciones. La minera espera brindar nuevas actualizaciones en las próximas semanas, mientras prepara la siguiente fase de perforaciones tanto en Nioc como en otras áreas del proyecto Sombrero.

Coppernico también recordó que dentro del proyecto se encuentra Fierrazo, otra zona de exploración que anteriormente arrojó resultados positivos de cobre y oro mediante perforaciones. Con estos avances, Sombrero continúa posicionándose como uno de los principales proyectos de exploración minera de la compañía en Perú.

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