Newspapers show coverage of Argentina's midterm election results in Buenos Aires on Oct. 27. Photographer: Tomas Cuesta/Bloomberg
Provincias y empresas argentinas se preparan para salir a los mercados internacionales en las próximas semanas, impulsadas por el optimismo generado tras la victoria de Javier Milei en las elecciones legislativas de medio término, lo que abrió una oportunidad para emisiones de deuda que podrían aportar los tan necesarios dólares al mercado cambiario.

