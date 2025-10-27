Tras el abultado triunfo de su partido en los comicios legislativos de este domingo, el presidente argentino Javier Milei agradeció a su par estadounidense, Donald Trump, por el apoyo brindado en la antesala de la cita electoral y lo calificó como “un gran amigo de la República Argentina”.

“Gracias presidente Donald Trump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras naciones nunca debieron dejar de ser aliadas”, expresó Milei en su cuenta de X, antes Twitter.

“Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental, que logró sacar de la pobreza a más del 90% de la población mundial”, agregó el mandatario ultraderechista, tras el triunfo de su partido, La Libertad Avanza, con más del 40% de los votos.

El mensaje fue una respuesta a una publicación previa de Trump, en la red social Truth Social, quien felicitó a Milei por su “aplastante victoria” y agregó que “está haciendo un trabajo excelente. El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”.

Gracias Presidente @realDonaldTrump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras Naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización… https://t.co/L2OVP11kyH — Javier Milei (@JMilei) October 27, 2025

La derecha argentina festeja el resultado

En Argentina, miembros del Gobierno y aliados políticos de Milei celebraron el desempeño electoral de La Libertad Avanza (LLA), que se posicionó como primera fuerza nacional con más del 40% de los votos en las elecciones legislativas.

El expresidente Mauricio Macri (2015-2019), fundador del partido Propuesta Republicana (PRO) y aliado electoral del oficialismo, felicitó a Milei y a su espacio político, destacando “a todos los argentinos que hoy apoyaron el cambio”.

Mis felicitaciones a LLA, al Presidente Milei y, especialmente, a todos los argentinos que hoy apoyaron el cambio. Este resultado electoral sobresaliente renueva las esperanzas en nuestro país. No perdamos esta oportunidad única para producir las transformaciones pendientes y… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 27, 2025

Por su parte, el jefe de Gabinete de Milei, Guillermo Francos, señaló que el resultado “confirma la confianza de los argentinos en el rumbo trazado por este Gobierno” y destacó que el presidente “se cargó la campaña al hombro, recorrió el país y la gente entendió el mensaje de la libertad”.

Gran elección de La Libertad Avanza a nivel nacional. La ciudadanía demostró su apoyo y este resultado confirma la confianza de los argentinos en el rumbo trazado por este Gobierno. El Presidente @JMilei se cargó la campaña al hombro, recorrió el país y la gente entendió el… pic.twitter.com/q7E9GqDYNm — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) October 27, 2025

“Estamos a mitad de camino y los nuevos legisladores afrontarán una etapa de diálogo y consensos para conseguir las leyes que permitan transformar a la Argentina definitivamente”, agregó.

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, quien este domingo fue electa senadora, agradeció “la confianza, el coraje y la esperanza” de los votantes y valoró el liderazgo del mandatario. “Estamos un poquito más cerca de cambiar la Argentina para siempre”, expresó en redes sociales.

A los porteños, a todos los argentinos, ¡gracias por la confianza, por el coraje y por la esperanza en su voto!



Gracias por creer que el país puede cambiar y por el esfuerzo hecho hasta ahora.



Y muchas gracias al Presidente @JMilei por liderar este camino de cambio.



Estamos… pic.twitter.com/jmZ92Ev55Y — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 27, 2025

También celebró Diego Santilli, quien reemplazó en las listas de LLA a José Luis Espert, tras su renuncia durante la campaña.

Gracias Presidente por confiar en mí para liderar esta lista en la Provincia de Buenos Aires.

Cuente conmigo para ir a fondo con el cambio y las ideas de la libertad para que los Argentinos tengan un país mejor. pic.twitter.com/2Yh8QmoDcx — Diego Santilli (@diegosantilli) October 27, 2025

Victoria de La Libertad Avanza: Composición del nuevo Congreso

Con el 99% de los votos escrutados, LLA obtuvo el 40,7% de los votos en la Cámara de Diputados y el 42,2% en el Senado, y pasó de 37 a 93 diputados y de seis a 19 senadores.

Con el 99% de los votos escrutados, La Libertad Avanza obtuvo el 40,7% de los votos en la Cámara de Diputados y el 42,2% en el Senado. La bancada oficialista pasará de 37 a 93 diputados y de 6 a 19 senadores, alcanzando el tercio necesario en la Cámara Baja para sostener sus proyectos de reforma y contrarrestar los intentos de la oposición para bloquear decretos presidenciales, y quedó a un paso de obtenerlo en el Senado.

La coalición peronista Fuerza Patria y sus aliados obtuvieron el 31,7% de los votos en el Parlamento, donde redujeron en dos el número de diputados, de 98 a 96, pero seguirán siendo la primera fuerza de la oposición en el Parlamento y mantienen el codiciado tercio.

LEA TAMBIÉN: Trump condiciona la ayuda a Argentina a una victoria de Milei en las legislativas

El peronismo obtuvo el 28,4 % de los votos en la Cámara Alta, donde perdió ocho asientos y pasó de tener 30 a 22 bancas.

La participación electoral fue del 67,85%, la más baja desde el retorno de la democracia en 1983.

Con información de EFE.