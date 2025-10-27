La deuda del país se disparó en las primeras operaciones, y los bonos en dólares con vencimiento en 2035 subían más de 13 centavos para cotizar a un récord de 70.34 centavos por dólar, según los precios indicativos recopilados por Bloomberg. Los bonos del país lideraban las ganancias entre sus pares de los mercados emergentes.

Con más del 90% de los votos escrutados, el partido de Milei obtuvo 41% de los sufragios, ganando 64 de los 127 escaños en disputa en la Cámara Baja y 13 de los 24 puestos abiertos en el Senado, según datos de las autoridades electorales.

Los mercados habían pronosticado que la coalición gobernante obtendría alrededor del 30% de los escaños. El peso ya mostraba avances en el mercado cripto el domingo, a medida que se anunciaban los resultados.

“La magnitud de la victoria de Milei se ubica en el extremo más optimista de las expectativas previas a la elección”, dijo Alejo Czerwonko, director de inversiones para mercados emergentes de las Américas en UBS Global Wealth Management. “Su partido ahora cuenta con el capital político necesario para acelerar las reformas estructurales”.

Los resultados también deberían ayudar a disipar las dudas sobre si la nación sudamericana continuará recibiendo el apoyo crucial de Estados Unidos. Antes de los comicios, el gobierno de Donald Trump firmó una línea de swap por US$ 20,000 millones con el banco central de Argentina para estabilizar el peso, y mantenía conversaciones con un grupo de bancos para un paquete de financiamiento adicional por US$ 20,000 millones.

Trump había advertido previamente que podría retirar su respaldo si la agenda de Milei era derrotada, al afirmar: “Si gana, nos quedamos con él; si no gana, nos vamos”.

Los administradores de fondos habían pronosticado que los activos se recuperarían tras conocerse la noticia. Christine Reed, gestora de deuda de mercados emergentes en Ninety One dijo en una entrevista en Nueva York que los bonos en dólares deberían marcar el ritmo de la recuperación, y añadió que “la curva de bonos locales también debería repuntar considerablemente”.

El peso también debería recuperarse, ya que “el mercado se posicionó demasiado largo en dólares antes de la elección”, dijo Matías Montes, estratega de EMFI Securities. “Todos se apresurarán a cerrar posiciones”.

El ascenso de Milei al poder en 2023 desató una potente recuperación en los mercados argentinos, impulsando desde las acciones hasta los bonos soberanos. La deuda en dólares del país ha registrado un retorno del 144% desde su elección, solo detrás de Líbano y Ecuador entre sus pares emergentes seguidos por Bloomberg en el mismo período.

Estas ganancias comenzaron a desvanecerse el mes pasado tras el mal desempeño de Milei en unos comicios locales. Los rendimientos de los bonos soberanos con vencimiento en 2035 superaron el 17%, mientras la moneda cayó hasta un 7% en una sola jornada, en medio de dudas sobre la capacidad de Milei para conseguir apoyo suficiente en el Congreso para impulsar su amplia agenda económica.

El respaldo sin precedentes del Tesoro de Estados Unidos ayudó a contener las pérdidas, pero no a revertir el sentimiento negativo. Las declaraciones contradictorias de funcionarios estadounidenses y argentinos —a menudo sin muchos detalles— alimentaron la volatilidad.

La intervención directa de Estados Unidos ha mantenido al peso —clave para que Milei evite un repunte inflacionario— dentro de los límites de cotización acordados como parte del último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en abril. Aunque ninguno de los gobiernos confirmó el tamaño de la intervención, los operadores estiman que EE.UU. ha gastado más de US$ 1,000 millones comprando pesos y ofreciendo dólares, mientras los argentinos buscan refugio en la divisa estadounidense ante los temores de una devaluación.

Aun así, el peso continuó debilitándose, cerrando el viernes en 1,492 por dólar, a pocos centavos de su límite más débil. Si bien el mercado spot no abre hasta media mañana, las primeras señales en el mercado cripto lo mostraban en 1,435, lo que implicaría un avance de alrededor de 4.8%.

Milei y su partido han “emergido como grandes ganadores con un mandato renovado”, dijo Kathryn Exum, codirectora de investigación soberana en Gramercy Funds Management. “Con esta victoria, los gobernadores y políticos deberían estar dispuestos a trabajar con Milei bajo las condiciones adecuadas, abriendo la posibilidad de reformas”.

Antes de la votación, estrategas de los principales bancos de Wall Street apostaban a que Milei obtendría un tercio de los votos, suficiente para asegurar sus poderes de veto y evitar que el Congreso frenara sus planes. Para los inversionistas, el respaldo de EE.UU. combinado con un giro más pragmático y moderado de Milei podría ofrecer un respiro a la golpeada moneda del país.

La victoria decisiva deja al partido de Milei en buena posición para negociar con otros grupos la aprobación de las reformas, según Joaquín Bagues, director general de la correduría local Grit Capital Group.